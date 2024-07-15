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Законодательство РК

В Казахстане цены на лекарства накручивают на сотни процентов

Казахстан, Высшая аудиторская палата, цены на лекарства, накрутка, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 10:14 Фото: ВАП РК
Высшая аудиторская палата РК (ВАП) провела аудит эффективности Минздрава и его подведомственных организаций в части обеспечения населения лекарствами и медизделиями. По результатам выявлены нарушения на миллиардные суммы, сообщает Zakon.kz.

По словам члена ВАП Тлегена Каскина, аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Они касаются мер господдержки отечественных товаропроизводителей, ценообразования, процессов закупок и логистики, проведения инспекций и оценки безопасности лекарств.

"Анализ реализации программных документов в области здравоохранения свидетельствует об отсутствии комплексного подхода по развитию фармацевтической отрасли. Так, меры поддержки оказываются без учета приоритетных направлений развития отечественного фармпроизводства и вне зависимости от уровня локализации. Казахстанское сырье при выпуске лекарств практически не используется, а требования к качеству ввозимых компонентов не установлены. В целом охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким – менее 20%. По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%", – сообщили в ВАП 15 июля.

Госрегулирование цен осуществляется не в должной мере. Формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу "процент на процент", что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172% от цены завода-производителя.

"Методика формирования предельных цен разработана Минздравом таким образом, что можно повышать цены на сотни процентов. Неправильное ценообразование вообще идет. Почему не проводится анализ цен в сопоставимых странах? Получается, сейчас все ценообразование строится на данных от завода-изготовителя. Это неправильный подход", – сказал глава ВАП Алихан Смаилов.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что с учетом рекомендаций Высшей аудиторской палаты в этом направлении будет проведена соответствующая работа.

"Вопросов больше, чем достаточно, к ценообразованию. К его прозрачности и объективности. Ценообразование и для оптово-розничного сегмента вызывает вопросы, и в части закупок в рамках ГОБМП и ОСМС. Что касается результатов ВАП, более 6,5 тыс. препаратов сегодня по всем ценам будут проверяться. Рабочая группа создана. Есть вопросы и к их отбору. Я думаю, что до конца года мы в целом пересмотрим весь спектр цен, который установлен как в рамках ГОБМП и ОСМС, так и в оптово-розничном сегменте", – сказала она.

Председатель ВАП также обратил внимание на то, что сфера госрегулирования не охватывает цены на незарегистрированные лекарственные средства, что привело к установлению наценок до 2000% от цены завода-производителя.

Госаудит также установил, что недостатки механизма ценообразования привели к закупу ТОО "СК-Фармация" отдельных лекарственных средств и медицинских изделий по ценам выше рыночных на 40-365%, что составляет более 8 млрд тенге.

Кроме того, некачественное планирование закупок в системе Единого дистрибьютора привело к отказу медорганизаций от закупленных препаратов на сумму 2,8 млрд тенге. В результате возникло затоваривание с последующим списанием части препаратов из-за истечения срока годности на 279,5 млн тенге.

Установлены нарушения при проведении процедур закупок, противоречащие принципам прозрачности и открытости. Так, осуществлен закуп лекарств способом из одного источника при наличии зарегистрированных аналогов на сумму 3 млрд тенге, а также без подтверждения местного содержания сертификатом "СТ-KZ" более чем на 182 млрд тенге.

"Монополизация рынка по хранению лекарств отдельными поставщиками и отсутствие собственной логистической инфраструктуры у Единого дистрибьютера способствовало росту расходов на логистику в 1,5 раза: с 2022 по 2024 год – с 6,8 млрд тенге до 10,2 млрд тенге", – отмечают в ВАП.

Отсутствие оперативных складов по хранению лекарств и медизделий для организаций здравоохранения Акмолинской, Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областей также увеличивает расходы на логистику и может негативно отразиться на обеспеченности лекарственными средствами в период чрезвычайных ситуаций.

Непродуманная политика тарифообразования, низкая автоматизация процессов логистики, учета и контроля за расходами привели к экономическим потерям на 17,2 млрд тенге, излишне выплаченным средствам в сумме 538 млн тенге, из которых восстановлены 220 млн тенге.

В целом по итогам аудита установлены нарушения на 3,7 млрд тенге, из них:

  • финансовые нарушения – 538 млн тенге;
  • неэффективное планирование – 2,8 млрд тенге;
  • неэффективное использование активов – 385 млн тенге;
  • возможные потери бюджета – 21,7 млрд тенге.

За воспрепятствование в проведении аудита к административной ответственности привлечен руководитель Комитета медицинского и фармацевтического контроля. По выявленным фактам нарушений материалы будут направлены в правоохранительные органы. 134 факта с признаками административных правонарушений переданы в уполномоченные органы для возбуждения административного производства.

В июне 2024 года общественный резонанс вызвало заявление председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова о финансовом состоянии КТЖ.

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