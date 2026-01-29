Половину ВВП Казахстана формируют три региона

Бюро национальной статистики представило отчетные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) страны за январь-сентябрь 2025 года. Общий объем экономики превысил 99,7 трлн тенге, продемонстрировав уверенный рост в реальном выражении, сообщает Zakon.kz.

Лидеры и аутсайдеры

Согласно данным, экономика Казахстана за отчетный период выросла на 6,3%. При этом динамика в регионах распределилась неравномерно.

Наиболее высокие темпы роста валового регионального продукта (ВРП) зафиксированы в следующих регионах:

Астана – 11,5%;

Туркестанская область – 10,1%;

Атырауская область – 9,6%;

Шымкент – 8,5%.

В то же время Восточно-Казахстанская область стала единственным регионом, показавшим отрицательную динамику: индекс физического объема составил 99,0% к соответствующему периоду прошлого года (снижение на 1%).

Кто формирует бюджет страны

В структуре ВВП Казахстана традиционно доминируют мегаполисы и нефтяные регионы. Тройка лидеров, обеспечивающая почти половину экономики страны, выглядит так:

Алматы: доля в ВВП составляет 20,5% (более 20,4 трлн тенге);

Астана: 11,6% (11,55 трлн тенге);



Атырауская область: 11,6% (11,54 трлн тенге).

Эти же регионы внесли наибольший вклад в общие темпы роста: суммарно на Алматы, Астану и Атыраускую область пришлось 3,66 процентных пункта из общих 6,3% роста ВВП.

Фото: Zakon.kz

ВРП на душу населения: разрыв в 9 раз

Показатель валового регионального продукта на душу населения наглядно демонстрирует экономическое неравенство между регионами.

Лидером по этому показателю остается Атырауская область: 16 205,5 тыс. тенге на одного жителя. Следом идут:

Алматы – 8 826,7 тыс. тенге;

область Улытау – 7 444,4 тыс. тенге;

Астана – 7 354,0 тыс. тенге.

Замыкают список Туркестанская (1 667,0 тыс. тенге) и Жамбылская (2 158,8 тыс. тенге) области, где показатель на душу населения в 7-9 раз ниже, чем в нефтяной столице. Среднереспубликанское значение составило 4 897 тыс. тенге.

Ранее мы рассказали, что в МСБ Казахстана занято 4,52 миллиона человек. Это означает, что почти половина всех работающих казахстанцев (46,2%) сегодня не зависят от государства или крупных промышленных гигантов, а обеспечивают себя сами. Именно эти работники формируют более 40% ВВП страны.