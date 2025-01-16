Россия, Китай, Германия: какие страны лидируют по импорту товаров в Казахстан

Какие страны оставались главными торговыми партнерами Казахстана по экспорту и импорту в 2024 году, в материале Zakon.kz.

По данным Бюро нацстатистики внешнеторговый оборот Казахстана в январе-ноябре 2024 года составил 127 474,8 млн долларов США и по сравнению с январем-ноябрем 2023 года в номинальном выражении увеличился на 0,3%, в том числе экспорт - 73 884,5 млн долларов (+2,8%), импорт - 53 590,3 млн долларов (–2,9%).

Основным партнером Казахстана по экспорту стала Италия (23%). Далее следуют Китай (18,3%), Россия (11,2%), Нидерланды (6,6%), Франция (4,5%), Турция (4,1%).

Крупнейшие страны-партнеры в импорте Россия (29,8%) и Китай (25,5%). Заметную долю занимают также Германия (4,8%), США (3,9%), Франция (3,3%), Республика Корея (3,2%).

Фото: Бюро нацстатистики РК

Основной удельный вес товаров по экспорту приходится на сырую нефть и сырые нефтепродукты полученные из битуминозных минералов (53%), элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (5,3%), медь рафинированная и сплавы медные необработанные (5,1%), руды и концентраты медные (3,9%), ферросплавы (3,1%).

По импорту наибольший удельный вес у легковых авто (3,9%), летательных аппаратов (3%), лекарственные средства и телефонные аппараты занимают по 2,8%, кузова для моторных транспортных средств (2,2%).

Отметим, что товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС в январе-ноябре 2024 года составил 26 648 млн долларов. Это на 1,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Из этого объем на экспорт приходится 9 584,8 млн долларов (-9,1%), импорт вырос на 4% до 17 063,2 млн долларов.

Фото: Бюро нацстатистики РК

В общем объеме наибольшую долю занимает Российская Федерация - 91%, далее следуют Кыргызская Республика - 5,8%, Республика Беларусь - 3,1% и Армения - 0,1%.

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