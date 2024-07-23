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Экспорт вырос, импорт сократился: как изменился внешнеторговый оборот Казахстана в первой половине года

торговля, оборот, торговые партнеры, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 15:51 Фото: Freepik
Как изменились объемы экспорта и импорта и какие страны остаются крупнейшими торговыми партнерами Казахстана, в материале Zakon.kz.

В первой половине 2024 года Казахстан столкнулся с умеренным сокращением внешнеторгового оборота, который составил 55,3 млрд долларов. Это на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщается на информационном ресурсе Института экономических исследований.

Несмотря на общее снижение, экспорт вырос на 1,8%, достигнув 32,5 млрд долларов, в то время как импорт снизился на 7,2%, до 22,9 млрд долларов.

Рост экспорта аналитики института связывают с увеличением поставок нефти, меди, радиоактивных элементов и ферросплавов. При этом нефть, являющаяся ключевым экспортным товаром Казахстана, принесла 16,2 млрд долларов, или почти половину общего объема экспорта. Экспорт меди достиг 4,1 млрд долларов, радиоактивных элементов – 3,5 млрд долларов, ферросплавов – 2,7 млрд долларов.

Среди ключевых партнеров Казахстана по экспорту выделяются Китай, Италия и Россия. К примеру, поставки в Китай возросли на 19,4%, достигнув 6,8 млрд долларов. Увеличился также и экспорт в Россию на 5,7%, до 2,8 млрд долларов. А экспорт в Италию, напротив, сократился на 10,5%, до 4,6 млрд долларов.

Данные по импорту

На фоне снижения общего объема импорта Россия остается крупнейшим поставщиком товаров в Казахстан, несмотря на уменьшение поставок на 10,1%, импорт составил 7,2 млрд долларов. Доля Китая выросла на 3,2%, до 4,3 млрд долларов. Снижение произошло по импорту из Германии – поставки снизились на 6,8%, до 1,6 млрд долларов.

"Эти изменения отражают как глобальные тренды, так и внутренние экономические стратегии Казахстана. Увеличение экспорта в Китай указывает на укрепление экономических связей между двумя странами, в то время как снижение импорта из России и Германии может свидетельствовать о перераспределении торговых потоков и изменении потребностей казахстанского рынка". Институт экономических исследований

Больше всего в страну импортировали автомобили – на 3,4 млрд долларов, лекарства – на 2,2 млрд долларов, телефоны – на 1,9 млрд долларов и летательные аппараты – на 1,3 млрд долларов.

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