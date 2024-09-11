Экспортные пошлины на некоторые товары могут ввести в Казахстане

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в кулуарах мажилиса 11 сентября 2024 года рассказал о планах ввести экспортные пошлины на некоторые сырьевые товары, сообщает Zakon.kz.

По словам чиновника, сейчас этот вопрос рассматривается.

Речь идет о том сырье, которое будет вывозиться из страны и в дальнейшем перерабатываться.

"Вопрос на стадии проработки. Потому что вопрос серьезный, мы слушаем разные мнения, отрасли, как это повлияет на тот же горно-металлургический комплекс и так далее. Мы допускаем, что на некоторые позиции мы будем вводить экспортную пошлину. Сроки есть, думаю, до конца года мы определимся", – резюмировал Байбазаров.

11 сентября 2024 года министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров рассказал, как будет выглядеть прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога (ИПН). Ее планируют ввести в рамках нового Налогового кодекса РК.