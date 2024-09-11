"Больше потребляешь – больше платишь": как будут просчитывать тарифы, рассказали в МНЭ

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в кулуарах Мажилиса 11 сентября 2024 года разъяснил предлагаемую схему тарифообразования "Больше потребляешь – больше платишь", сообщает Zakon.kz.

Нурлан Байбазаров указал на важность экономии ресурсов.

"Методологию выстроили. Это не будет вводиться единовременно и сразу. Это будет постепенно. Мы сначала проведем пилотный проект и убедимся, что он действительно дает определенный эффект. Цель этой программы – экономить ресурсы. Весь мир только этим и занят. В любую гостиницу зайдите, там висит табличка с просьбой экономить воду. Сейчас это очевидная потребность, чтобы обеспечивать сохранность экологии. Я думаю, что культура потребления улучшится, но хочу сказать, что мы это будем вводить постепенно. Спешить в этом вопросе не будем", – сказал министр.

Заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Нурлан Булатбаев сообщил корреспонденту Zakon.kz, что за основу взяты нормы потребления.

"Существуют социальные нормы потребления, например, если потребитель потребляет до 3 кубометров воды на одного человека, то у него минимальный тариф будет. До 5 кубометров считается чуть выше. Если семья состоит из пяти человек, то 3 кубометра умножаем на пять и получаем 15. Это будет считаться по пониженному тарифу. Но, чтобы так рассчитывался тариф, нужно быть прописанным там", – пояснил он.

Таким образом, по его словам, будет формироваться культура потребления и экономии ресурсов.

Для социально уязвимых слоев населения, добавил Нурлан Булатбаев, предусмотреня адресная поддержка и компенсация – для этого нужно подать заявку в акимат по месту жительства.

"В дальнейшем будем применять во всех сферах коммунальных услуг – это электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализации и газоснабжения. Это все просчитывается", – резюмировал спикер.

10 сентября 2024 года министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров рассказал, как будут формироваться тарифы за коммунальные услуги в стране.

