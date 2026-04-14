Миграция бизнеса в другие страны не наблюдается – Минфин

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве 14 апреля 2026 года рассказал, как принятие нового Налогового кодекса отразилось на бизнесе, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов считает, что в этом вопросе цифры говорят сами за себя.

"Официально заявляю, что закрытия бизнеса и массовой миграции в другие страны не наблюдается", – сказал он.

В подтверждение он привел статданные.

"Если в прошлом году на 1 января в стране насчитывалось 2,3 млн субъектов бизнеса, то на 1 апреля их количество составило 2,6 млн. То есть идет рост на 334 тыс. субъектов. Большая часть – это самозанятые, которые без регистрации легко могут встать на учет. Мы наблюдаем, что за первый квартал 2026 года у нас 348 тыс. самозанятых новых появилось, то есть они легализовали свой бизнес. Они вышли из тени", – отметил вице-министр.

Ранее он указал на улучшение кассовой дисциплины среди бизнеса. Растет не только количество выданных чеков, но и суммы по ним.