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В Казахстане подешевели телевизоры и планшеты

планшеты, телевизоры, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 16:16 Фото: Freepik
Цены на телевизоры и планшеты в сентябре заметно снизились, после того как весной этого года наблюдалось их резкое удорожание. Подробнее об этом – в материале Zakon.kz.

За сентябрь стоимость планшетов в Казахстане упала на 8,1%, телевизоров диагональю 43–49 – на 14,8%, подсчитали аналитики Первого Кредитного Бюро (ПКБ).

Сообщается, что снижение цен на планшеты стало самым заметным за любой месяц как минимум с начала 2016 года, во втором – с начала 2021 года.

цены, планшеты, телевизоры, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 16:16

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

В Бюро отмечают, что весной цены на планшеты и телевизоры, напротив, показывали резкий взлет. Так, за апрель планшеты подорожали на 19,3%, телевизоры – на 26,9%; при этом телевизоры с тех пор подешевели впервые в месячном выражении.

Однако на годовом уровне падения цен не происходит. По информации ПКБ, по сравнению с сентябрем 2023 года планшеты подорожали на 30,1%, а телевизоры – на 38,9%.

Ранее Zakon.kz сообщал, как изменились цены на различные товары и услуги в месячном и годовом выражении.

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