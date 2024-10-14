Возврат незаконных активов: на 177 млрд тенге пополнили специальный госфонд

В рамках работы по возврату активов Специальный государственный фонд на сегодня пополнен денежными средствами на сумму более 177 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 14 октября 2024 года в Комитете по возврату активов, по результатам заключенных соглашений с субъектами реестра (субъекты олигополии, соответствующие критериям, установленным Законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов". – Прим. ред.) поступило порядка 147 млрд тенге, по процессуальным соглашениям – 19 млрд тенге, от реализации активов – более 6 млрд тенге, по решениям судов – порядка 5 млрд тенге и от сдачи в аренду недвижимости – более 165 млн тенге.

"Среди реализованных активов две виллы, административное здание, жилой дом, квартира, земельный участок и два люксовых автомобиля. Одним из примеров успешной реализации активов является земельный участок в городе Алматы, который принят от субъекта закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" по цене в 176 млн тенге, а был реализован за 657 млн тенге, что почти в четыре раза превышает первичную оценочную стоимость", – сообщили в комитете.

Кроме того, в рамках соглашений с субъектами реестра ожидается дополнительное пополнение Специального государственного фонда денежными средствами на сумму более 150 млрд тенге.





"Все возвращенные денежные средства будут использованы для реализации социальных и экономических проектов страны. Работа в данном направлении продолжается", – резюмировали в комитете.

9 октября стало известно, что в Казахстане обновили правила управления возвращенными государству активами.