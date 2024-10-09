В Казахстане обновили правила управления возвращенными государству активами

Министр финансов приказом от 4 октября 2024 года изложил в новой редакции Правила управления переданными управляющей компании активами, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлены новые понятия:

коммерческий конкурс – реализация активов на конкурсной основе путем отбора покупателей согласно предоставленным заявкам, в том числе коммерческим предложениям;

– реализация активов на конкурсной основе путем отбора покупателей согласно предоставленным заявкам, в том числе коммерческим предложениям; консультант – компания, в том числе международная компания, которая оказывает консультационные услуги, необходимые для управления активами.

Активы, возвращенные в собственность государства, за исключением активов в денежной форме, принимаются в состав имущества управляющей компании. Активы, возвращенные в денежной форме, зачисляются напрямую в Специальный государственный фонд.

Активы принимает управляющая компания без увеличения ее уставного капитала.

Для целей управления активами управляющая компания оформляет право собственности на активы в соответствии с требованиями законодательства РК. Активы принимаются комиссией, состав и функции которой утверждает исполнительный орган управляющей компании.

Задачами комиссии являются установление наличия и состояния актива, изучение правоустанавливающих и идентификационных документов на актив, осуществление приема актива, определение способа распоряжения активами и необходимости привлечения услуг экспертов, консультантов.

При необходимости (сложность актива, ограниченные временные и трудовые ресурсы и иные обстоятельства, связанные со спецификой актива), для подтверждения прав на актив, наличия и состояния актива, определения технологической целостности и технического состояния и установления иных сведений об активе, управляющей компанией привлекаются эксперты и (или) консультанты.

При выявлении расхождения характеристик в заявленном состоянии актива с фактическим его состоянием, а также иных недостатков, определяемых при первичном осмотре актива (явные недостатки), комиссия составляет акт несоответствия принимаемого актива в произвольной форме, который направляется в уполномоченный орган по возврату активов.

В случае утраты актива и (или) отсутствия правоустанавливающих, идентификационных документов на него, а также наличия иных оснований, выявленных комиссией, препятствующих принятию актива в собственность управляющей компании, управляющая компания направляет соответствующее заключение об отказе в принятии актива в уполномоченный орган по возврату активов. Форма заключения об отказе составляется в произвольной форме.

После принятия актива в состав имущества управляющей компании принимаются меры по минимизации рисков утраты (гибели, хищения, порчи, повреждения) вследствие воздействия различных негативных внешних факторов и убытков, оптимизации расходов, которые включают, но не ограничиваются:

привлечением организаций, оказывающих охранные услуги;

заключением договоров с коммунальными службами и иными обслуживающими организациями;

при необходимости страхованием имущества от риска утраты (гибели, хищения, порчи, повреждения) вследствие воздействия различных негативных внешних факторов;

принятием мер по техническому обслуживанию объектов инфраструктуры;

до принятия решения о способе управления активами управляющая компания привлекает экспертов, принимает все необходимые меры, а также заключает или перезаключает соглашения с действующими контрагентами для обеспечения бесперебойной работы и (или) деятельности актива, содержания, пользования и сохранности активов.

Как управляющая компания ведет учет активов

Управляющая компания ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность раздельно по собственным средствам и по активам, принятым в состав имущества управляющей компании.

Активы, переданные управляющей компании:

не являются предметом залога;

не взыскиваются по требованию кредиторов;

не являются предметом ареста или обременения имущества;

не взыскиваются инкассовым распоряжением по обязательствам управляющей компании и третьих лиц;

не являются предметом обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства;

не взыскиваются в порядке регрессных требований;

не являются предметом обеспечения по обязательствам, в том числе по обязательствам управляющей компании.

Управляющая компания размещает информацию об активах, поступивших в состав ее имущества в соответствии с законом, на веб-портале реестра.

В новой редакции правил говорится, что принятие актива в состав имущества управляющей компании осуществляется по стоимости актива согласно отчету об оценке, предоставленному уполномоченным органом по возврату активов. Указанная стоимость отражается в документах, подтверждающих передачу актива управляющей компании.

После принятия актива в состав имущества управляющая компания на основании решения комиссии использует оценку, произведенную уполномоченным органом по возврату активов, либо при необходимости производит независимую оценку актива в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.

Способы управления активами

Управление активами, их содержание осуществляются одним из следующих способов:

самостоятельно без привлечения физических и (или) юридических лиц;

с привлечением иных организаций, физических и (или) юридических лиц, профессиональных экспертов, иностранных и международных организаций.

Также правилами установлено, что активы, поступившие в управляющую компанию, подлежат обязательной реализации, за исключением передачи активов в государственную собственность в порядке, определенном Правилами приобретения государством прав на имущество по договору дарения.

Способы распоряжения активами в зависимости от вида актива:

имущественный наем (аренда);

передача в доверительное управление;

консервация;

реализация;

передача активов в государственную собственность в порядке, предусмотренном Правилами дарения;

иные способы, определяемые управляющей компанией, не противоречащие законодательству РК и законодательству страны нахождения актива, за исключением безвозмездного отчуждения актива и передачи актива в безвозмездное пользование.

Решение о реализации активов или об ином способе распоряжения активами принимается комиссией с учетом следующих факторов:

индивидуальные особенности актива;

состав и структура активов;

имеющиеся сведения о производственной, коммерческой деятельности по активу;

оценка стоимости актива;

исследований рынка;

экономическая целесообразность;

необходимой информации, касающейся данного актива.

Поправки коснулись порядка передачи активов в аренду

В частности, добавлены новые нормы, согласно которым:

Передача актива в имущественный наем (аренду) в Казахстане осуществляется на тендерной основе посредством веб-портала реестра.

Передача актива, находящегося за пределами Республики Казахстан, определяется законодательством иностранного государства, где находится этот актив.

В случае, если на момент оформления права собственности актив передан в имущественный наем (аренду), управляющая компания без проведения тендера перезаключает договоры с действующими арендаторами.

Объявление о планируемом тендере по передаче актива в имущественный наем (аренду) на территории РК публикуется управляющей компанией на веб-портале реестра, на интернет-ресурсе управляющей компании, а также при необходимости, в иных средствах массовой информации. Объявление о передаче актива в имущественный наем (аренду) включает в себя:

дату и время проведения тендера;

сроки окончания приема заявок со стороны потенциальных арендаторов;

предлагаемую стоимость имущественного найма (аренды) актива;

размер гарантийного взноса на участие в тендере;

краткую характеристику актива, его местонахождение, срок предоставления в имущественный наем (аренду), целевое использование актива и другие сведения при необходимости.

Управляющая компания определяет условия тендера, стартовую арендную ставку и размер гарантийного взноса согласно требованиям настоящих Правил.

Рекомендуемый размер гарантийного взноса составляет 15% от стартовой арендной ставки, вносимой участником. Окончательный размер гарантийного взноса определяется соглашением сторон.

Стартовая арендная ставка соответствует среднерыночной арендной ставке актива на дату принятия решения о передаче актива в имущественный наем.

Стартовая арендная ставка по активам, расположенным в РК, не должна быть меньше арендной ставки, рассчитанной в соответствии с Правилами передачи государственного имущества в имущественный наем.

Гарантийный взнос участника, победившего по итогам тендера и заключившего договор имущественного найма, относится в счет причитающихся платежей по договору имущественного найма.

При этом гарантийный взнос не возвращается единым оператором в случае неподписания протокола о результатах тендера либо договора победителем.

Во всех остальных случаях гарантийные взносы возвращаются единым оператором в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подачи заявления о возврате гарантийного взноса, подписанного участником тендера на веб-портале реестра с использованием ЭЦП, с указанием реквизитов этого участника.

В случае отсутствия зарегистрированных участников на момент начала тендера по передаче актива в имущественный наем тендер признается несостоявшимся.

Повторный тендер по передаче актива в имущественный наем проводится не позднее 30 календарных дней с даты первого тендера.

В случае признания повторного тендера несостоявшимся, комиссия принимает решение об изменении условий тендера либо о самостоятельном поиске потенциальных арендаторов на условиях несостоявшегося тендера.

При отсутствии заявок на предоставление актива в аренду на веб-портале реестра в течение срока приема заявок при повторном тендере по активам, находящимся в РК, со стороны потенциальных нанимателей/арендаторов, управляющая компания вносит изменения в условия тендера по поиску потенциальных арендаторов на предоставление актива в аренду на основании решения Комиссии.

Что изменилось в порядке передачи активов в доверительное управление

Передача актива, находящегося в РК, в доверительное управление осуществляется путем проведения тендера с использованием веб-портала реестра, за исключением случая, указанного в пункте 41 Правил.

Передача актива в доверительное управление, находящегося за пределами РК, определяется законодательством иностранного государства, где находится этот актив.

Участники вносят гарантийный взнос в размере, сроки и порядке, указанные в объявлении о проведении тендера на специальный транзитный счет единого оператора.

Рекомендуемый размер гарантийного взноса составляет 500 МРП (1 846 000 тенге). Окончательный размер гарантийного взноса определяется соглашением сторон.

Тендер на веб-портале реестра проводится со вторника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней, предусмотренных законом "О праздниках в Республике Казахстан". Тендер начинается в период с 10:00 до 13:00 по времени города Астаны и заканчивается в день проведения тендера.

Поступившие заявки рассматриваются управляющей компанией в день проведения тендера.

Вскрытие заявок производится посредством веб-портала реестра автоматически по наступлению даты и времени тендера, указанных в объявлении о проведении тендера.

Заявки, а также прилагаемые к ним электронные (сканированные) копии документов рассматриваются управляющей компанией на веб-портале реестра, в целях определения участников, допущенных к тендеру.

При несоответствии участника требованиям, указанным в объявлении, управляющая компания не допускает участника к тендеру с указанием причины.

При допуске двух и более заявок при передаче актива в доверительное управление, победителем признается участник, предложивший наилучшие условия передачи, указанные в объявлении о проведении тендера. При допуске двух и более заявок с одинаковыми условиями победителем признается участник, ранее зарегистрировавший заявку.

В случае, если до участия в тендере по передаче актива в доверительное управление допущен единственный участник, управляющая компания заключает с ним договор на условиях, указанных в заявке участника.

По итогам тендера в день проведения тендера на веб-портале реестра формируется протокол о результатах тендера, который подписывается уполномоченным лицом управляющей компании и победителем в день проведения тендера.

Договор передачи актива в доверительное управление подписывается в течение 10 календарных дней со дня проведения тендера.

Гарантийный взнос участника, победившего по итогам тендера и заключившего договор доверительного управления, возвращается ему в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления о возврате гарантийного взноса участником, победившим по итогам тендера подписанного на веб-портале реестра с использованием ЭЦП, с указанием реквизитов.

Гарантийный взнос не возвращается единым оператором в случае неподписания протокола о результатах тендера либо договора победителем.

Во всех остальных случаях, гарантийные взносы возвращаются единым оператором в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подачи заявления о возврате гарантийного взноса, подписанного участником тендера на веб-портале реестра с использованием ЭЦП, с указанием реквизитов этого участника.

В случае отсутствия зарегистрированных участников на момент начала тендера по передаче актива в доверительное управление, такой тендер признается несостоявшимся.

Повторный тендер по передаче актива в доверительное управление проводится не позднее 30 календарных дней с даты проведения первого тендера.

В случае признания повторного тендера несостоявшимся, комиссия принимает решение об изменении условий тендера либо о самостоятельном поиске потенциальных доверительных управляющих на условиях несостоявшегося тендера.

Что изменилось в порядке реализации активов

Реализация актива осуществляется управляющей компанией по цене продажи, установленной по результатам проведенных торгов.

Рекомендуемый размер гарантийного взноса составляет:

15% от начальной цены объекта реализации активов – в отношении активов, начальная цена которых составляет менее 500 тысяч МРП (1 846 000 000 тенге в 2024 году)

(1 846 000 000 тенге в 2024 году) 10% от начальной цены объекта реализации активов – в отношении активов, начальная цена которых равна или превышает 500 тысяч МРП.

Окончательный размер гарантийного взноса определяется соглашением сторон.

Вдвое расширился перечень способов реализации активов:

проведение торгов в форме аукциона (в том числе электронные);

проведение торгов в форме тендера (в том числе электронные);

реализация активов на фондовой бирже (осуществляется в соответствии с правилами биржи);

путем организации коммерческого конкурса (в том числе электронные);

реализация активов, имеющих стратегическое значение, а также иные специфические характеристики лицам соответствующим требованиям законодательства РК;

созданием дочерних организаций с правом взноса и (или) пополнения вклада в виде имущества возращенных активов с целью дальнейшей реализации такой доли участникам вновь созданной дочерней организации по месту нахождению актива;

при отсутствии факта реализации актива управляющей компанией, управляющая компания реализует актив бывшему собственнику, а тот покупает его по стоимости не ниже оценочной, согласно отчету об оценке, предоставленному уполномоченным органом по возврату активов;

иными способами, в соответствии с требованиями законодательства страны места регистрации и (или) места нахождения актива.

Гарантийный взнос участника, победившего на торгах (аукцион, тендер, коммерческий конкурс) и заключившего договор купли-продажи, относится в счет причитающихся платежей по договору купли-продажи и направляется на счет управляющей компании в течение 3 рабочих дней.

Гарантийный взнос не возвращается продавцом:

победителю – в случаях неподписания протокола о результатах торгов либо договора купли-продажи;

покупателю – в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи.

Во всех остальных случаях гарантийные взносы возвращаются участникам в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подачи заявления единому оператору (в случае проведения реализации с использованием веб-портала реестра) или продавцу (при реализации без использования веб-портала реестра).

Гарантийные взносы возвращаются на реквизиты, указываемые участником торгов, физическим или негосударственным юридическим лицом в заявлении о возврате гарантийного взноса.

В случае наличия в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на специальный транзитный счет единого оператора, веб-портал реестра осуществляет принятие заявки и допуск участников аукциона, тендера и коммерческого конкурса. При отсутствии в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на специальный транзитный счет единого оператора веб-портал реестра отклоняет заявку участника.

По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.

В случае реализации актива без использования веб-портала реестра, гарантийный взнос перечисляется на банковские реквизиты управляющей компании, указанные в объявлении.

Расходы по переоформлению права собственности на актив при реализации актива на аукционе, тендере, коммерческом конкурсе возлагаются на покупателя актива.

Средства, поступившие в управляющую компанию в результате деятельности по управлению активами, аккумулируются на отдельном счете управляющей компании и в течение 7 рабочих дней перечисляются в Специальный государственный фонд за минусом комиссионного вознаграждения.

При отсутствии финансирования из республиканского бюджета на предстоящий год управляющая компания получает комиссионное вознаграждение за свою деятельность, величина которого устанавливается правительством.

Сумма комиссионного вознаграждения управляющей компании ограничивается суммой средств, необходимой для финансирования текущих расходов управляющей компании в соответствующем финансовом году.

Сумма комиссионного вознаграждения удерживается управляющей компанией до перечисления средств от реализации актива в Специальный государственный фонд.

В правила добавлены нормы о конфиденциальности информации

Управляющая компания обеспечивает сохранность и конфиденциальность сведений по возвращенным активам в части раскрытия сведений, идентифицирующих личность собственника актива, ставших известными в ходе принятия, учета, управления, передачи и реализации активов.

Не является разглашением, раскрытием и передачей конфиденциальной информации раскрытие сведений: о размере и характеристиках активов, если они прямо не указывают на принадлежность актива бывшему собственнику.

Приказ вводится в действие с 18 октября 2024.