Байбазаров ответил, снижается ли уровень жизни казахстанцев

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров 15 октября 2024 года на пресс-конференции в правительстве заверил, что социальные стандарты в Казахстане не падают, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, есть определенные социальные стандарты, которых придерживается государство.

"Эти стандарты не падают. Мы ежегодно увеличиваем минимальную пенсию, минимальную заработную плату и т. д. Как вы сами видите, 60% бюджета идет на социальную сферу", – дополнил Нурлан Байбазаров.

Он отметил, что необходимо создавать условия, чтобы люди могли выходить из системы социальной помощи.

"В первую очередь необходимо создавать качественные рабочие места, чтобы люди могли зарабатывать. Те, кто хотят заняться бизнесом, должны иметь возможность открыть свое дело. Для этого предоставляются гранты, кредиты, реализуются различные программы. Мы будем только поддерживать это и создавать условия. Объем (поддержки. – Прим. ред.) снижаться не будет", – сказал Байбазаров.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, будут ли проиндексированы социальные выплаты в Казахстане из-за колебаний курса доллара.