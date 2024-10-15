Олжас Бектенов: Рост экономики обеспечен развитием отраслей ненефтяного сектора

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что рост ВВП 4% по итогам девяти месяцев обеспечен развитием отраслей ненефтяного сектора, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр подчеркнул, что экономические показатели в некоторых отраслях и регионах могли быть выше, если бы акимами и министрами велась более активная работа. По данным Министерства национальной экономики, рост ВВП за 9 месяцев текущего года достиг 4%.

"Основной вклад обеспечили сельское хозяйство (11,4%), обрабатывающая промышленность (4,8%), строительство (10,1%) и торговля (6,3%). Снизились объемы добычи нефти, что негативно сказывается на темпах роста ВВП. Важно отметить, что рост в текущем году экономики происходит именно за счет отраслей ненефтяного сектора. Это положительный результат и показатель продолжающейся диверсификации экономики", – подчеркнул Олжас Бектенов.

По всем основным макропоказателям демонстрируют рост Алматинская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская области, города Астана и Шымкент. Наименьшие показатели достигнуты в Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях.

Руководитель правительства заслушал акимов регионов о принимаемых мерах по улучшению показателей роста экономики.

"Экономические показатели в некоторых отраслях и регионах могли быть выше, если бы акимами и министрами велась более активная работа. Требуется ежедневный мониторинг, принятие своевременных мер, содействующих росту отстающих отраслей. Акиматам необходимо основной акцент сделать на поддержке обрабатывающей промышленности, а также стимулировании строительства и торговли. Здесь есть большие резервы", – сообщил Олжас Бектенов.

Также дан ряд поручений по реализации инвестиционных проектов, обеспечению стабильности цен на СЗПТ, поддержке отечественной промышленности.

"Государственным и местным исполнительным органам необходимо до конца текущего года мобилизовать все ресурсы для качественного роста экономики. В текущих условиях это непросто. Поэтому надо удвоить усилия в данном направлении. Для этого потребуется слаженная и эффективная работа каждого министерства и региона", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что третий месяц подряд наблюдается ускорение роста экономики в Казахстане.