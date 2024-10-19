Китай готов возобновить экспорт зерновых из Казахстана

Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров и председатель правления China Grain Reserves Group Ltd. ДЭН Иу договорились о возобновлении экспорта зерна в Китай, сообщает Zakon.kz.

На встрече, которая состоялась 18 октября 2024 года, обсудили вопросы поставок и торговли зерновыми и масличными культурами между Казахстаном и КНР.

"В результате мер государственной поддержки, благодаря которым в 2024 году аграрии смогли соблюсти все агротехнологии и благоприятным погодным условиям мы получили высокий урожай зерновых. Намолочено почти 26 млн тонн зерна хорошего качества. Планируем собрать 3 млн тонн масличных культур. В рамках поручения главы государства о наращивании объема экспорта зерна в КНР до 2 млн тонн, принимаются конкретные меры. Ваш рынок представляет огромный интерес для нас, и мы готовы увеличить объемы ежегодных поставок до 3-4 млн. тонн", – подчеркнул Сапаров.

В свою очередь ДЭН Иу также выразил заинтересованность в поставках масличных культур, сои.

"Ежегодно мы импортируем 100 млн тонн зерновых и масличных культур. Мы намерены сотрудничать с вами и заключить договор о поставках. Есть ряд проблем, связанных с логистикой, готовы решать их совместно с вами", – отметил он.

Стороны предварительно договорились об экспорте первых 100 тысяч тонн зерновых и такого же объема масличных культур. Ответственность за консолидацию партии лежит на Продкорпорации.

15 октября 2024 года состоялись переговоры министра сельского хозяйства РК с главой водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана. По итогам достигнута договоренность о поставках казахстанского зерна в республику. Первую пробную партию отгрузят в ближайшее время.

Ранее вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы прокомментировал просьбу Россельхознадзора приостановить экспорт в Россию казахстанского зерна, томатов, перца и семян подсолнечника.

20 августа сообщалось, что в Казахстане ввели запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Казахстана из третьих стран и из стран ЕАЭС до 31 декабря 2024 года, за исключением транзита пшеницы через территорию Казахстана.