Какие сегменты туши не подпадают под госрегулирование цен, рассказали в МСХ

В Министерстве сельского хозяйства рассказали, цена на какие сегменты туши не регулируется государством, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, цена 3 400 – 3 500 тенге за килограмм — это средняя оптовая стоимость у производителей. В торговых точках она выше из-за расходов на доставку и хранение.

В Астане розничная цена варьируется от 3 700 до 4 300 тенге за килограмм. Грудино-лопаточная часть, входящая в перечень социально значимых продуктов, реализуется по 3 100 – 3 400 тенге. В регионах килограмм говядины стоит в среднем 3 500 – 4 300 тенге.

В министерстве подчеркнули, что цены на премиальные отрубы — такие как вырезка, толстый и тонкий край, кострец, а также сегменты вроде оковалка и пашины — государством не регулируются и формируются рынком.

