#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Общество

Какие сегменты туши не подпадают под госрегулирование цен, рассказали в МСХ

мясо, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 11:03 Фото: freepik
В Министерстве сельского хозяйства рассказали, цена на какие сегменты туши не регулируется государством, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, цена 3 400 – 3 500 тенге за килограмм — это средняя оптовая стоимость у производителей. В торговых точках она выше из-за расходов на доставку и хранение.

В Астане розничная цена варьируется от 3 700 до 4 300 тенге за килограмм. Грудино-лопаточная часть, входящая в перечень социально значимых продуктов, реализуется по 3 100 – 3 400 тенге. В регионах килограмм говядины стоит в среднем 3 500 – 4 300 тенге.

В министерстве подчеркнули, что цены на премиальные отрубы — такие как вырезка, толстый и тонкий край, кострец, а также сегменты вроде оковалка и пашины — государством не регулируются и формируются рынком.

Ранее Минсельхоз дал разъяснения по поводу того, из чего складывается стоимость мяса и какие меры предпринимаются для недопущения необоснованного подорожания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Рост цен на говядину объяснил Минсельхоз
17:47, 20 сентября 2025
Рост цен на говядину объяснил Минсельхоз
В каких случаях казахстанцы обязаны задекларировать имущественный доход и как рассчитать ИПН по нему
17:05, 11 сентября 2025
В каких случаях казахстанцы обязаны задекларировать имущественный доход и как рассчитать ИПН по нему
Здесь формируется будущее: как выглядит комфортная школа в столичном жилом массиве Уркер
21:02, 10 сентября 2025
Здесь формируется будущее: как выглядит комфортная школа в столичном жилом массиве Уркер
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: