Казахстан планирует поставлять автомобили в Афганистан

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве 23 октября 2024 года высказался о возможности экспорта в Афганистан автомобилей казахстанского производства, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что на казахстанско-афганском форуме поступило предложение организовать поставки машин в Афганистан.

"На самом деле, Кабул, как город, очень хорошо развивается, идет строительство, этажное строительство, торговля хорошо идет... Поэтому попросили организовать встречи и возможности организации автоцентров для продажи б/у и новых наших машин. Я уже с несколькими людьми связался по этому вопросу, и мы сейчас этот вопрос прорабатываем", – сказал Серик Жумангарин.

Кто из автопроизводителей отозвался на такое предложение, зампремьера озвучивать не стал. В целом, для организации подобного бизнеса, по его словам, нужен надежный партнер с афганской стороны.

"Я думаю, что в следующем году реально уже первые машины начинать продавать. Я попросил их взять на себя вопросы, связанные с помещением, строительством и так далее. Вчера мы очень важный вопрос решили. Сегодня должен был открыться корреспондентский счет одного из крупнейших банков Афганистана у нас в одном из казахстанских банков. Это такое большое "окно" в Афганистан прорубается, поскольку пойдут прямые платежи. До сих пор мы пользовались услугами кыргызстанских, узбекистанских банков и банков Персидского залива, оставляя там маржу определенную. Теперь этим будет заниматься казахстанский банк, и это коренным образом изменит ситуацию в торговле не только с Афганистаном, но и в принципе с регионом", – заверил Серик Жумангарин.

Ранее он прокомментировал информацию о том, что Афганистан привез на выставку традиционных товаров "оружие" в Алматы.