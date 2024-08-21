Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев принял главу афганского дипломатического представительства Мохаммада Ур Рехман Рахмани. Об этом 21 августа 2024 года рассказали в МИД РК, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи Бакаев заявил, что Казахстан аккредитовал Рахмани в статусе поверенного в делах Афганистана в РК, руководствуясь важной для обоих государств целью расширения торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия между Казахстаном и Афганистаном.

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В МИД РК считают, что активное вовлечение Афганистана в региональные отношения создаст дополнительные условия для восстановления экономики страны, социальной стабильности через улучшение положения афганского народа, а также для поддержания мира и безопасности в регионе.

Фото: gov.kz

"Казахстан выступает за консолидацию международных усилий по оказанию помощи Афганистану и решению сложных гуманитарных проблем. В этих целях Казахстан предложил создать в Алматы Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана". Пресс-служба МИД РК

3 июня 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что "одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи". Глава государства напомнил, что "Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором".