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Аким Мангистауской области предложил создать спецзону беспошлинной торговли на казахстанско-узбекской границе

Аким Мангистауской области предложил создать специальную зону торговли, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 16:35 Фото: пресс-служба акима Мангистауской области.
Аким Мангистауской области предложил создать специальную зону беспошлинной торговли на территории казахстанско-узбекской границы.

На совместном межрегиональном форуме правительств Казахстана и Узбекистана, прошедшем 22 октября в Самарканде, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай выступил с рядом предложений по расширению торгово-экономических связей между Мангистауской областью и Узбекистаном.

Сегодня строится автодорога, соединяющая Мангистау и Узбекистан. Автомобильное сообщение прокладывается до таможенного поста "Тажен" на территории Казахстана. Вчера введена в эксплуатацию новая автодорога от центра Каракалпакстана до границы страны. Это позволит в будущем увеличить товарооборот между Мангистауской областью и Узбекистаном.

По словам Нурдаулета Килыбая, большая часть продуктов питания, овощей, фруктов и сухофруктов на оптовых рынках нашего региона привозится с полей Бухары, Самарканда, Нукуса и Сырдарьи Республики Узбекистан. Через таможенный пост "Тажен" в день проходит около 250-300 фур, из них в среднем 25-30 фур отправляются в Мангистаускую область. Это около 11 тыс. тонн товара.

"В составе нашей делегации присутствует учредитель ТОО "ОРЦ "Актау", одного из крупнейших оптовых распределительных центров страны. В настоящий момент они полностью готовы к предоставлению необходимой торговой площади и ждут конкретных шагов со стороны предпринимателей Узбекистана. Там мы бы хотели открыть торговую площадь "Сделано в Узбекистане" и организовать сельскохозяйственные ярмарки", – отметил Нурдаулет Килыбай.

Также на межрегиональном форуме аким Мангистауской области предложил создать в приграничном регионе специальную зону беспошлинной торговли по образцу торгового комплекса "Хоргос" в целях дальнейшего наращивания торговых отношений между двумя странами. Открытие торгово-экономической зоны позволит увеличить товарооборот между Мангистауской областью и Республикой Узбекистан в четыре раза.

Кроме того, на встрече обсуждалось сотрудничество в сферах туризма и сельского хозяйства. К примеру, уже разработаны турпакеты для туроператоров Республики Узбекистан, включающие посещение исторических, культурных и туристических мест Мангистауской области, и с 2025 года готовы начать свою работу.


"Одним из приоритетных направлений в развитии Мангистауской области является сельское хозяйство, предлагаем совместно развивать тепличные хозяйства в нашем регионе. В свою очередь, мы готовы субсидировать часть вложенных затрат, затраты на воду, удобрения, обеспечить необходимой инфраструктурой, предоставить льготные кредиты под низкие проценты и подходящие земельные участки", – предложил Нурдаулет Килыбай.

В своем выступлении на форуме глава региона отметил, что готов поддержать все инициативы, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества и расширение экономических связей с Узбекистаном, в том числе с Республикой Каракалпакстан.

По итогам встречи подписано соглашение о сотрудничестве между акиматом Мангистауской области и Республикой Каракалпакстан, Бейнеуским и Ходжейлийским районами.

Еще одно успешное соглашение заключено между ТОО "Nukus dilisha" Узбекистана и акиматом Бейнеу и ТОО "ОРЦ "Актау". Узбекские бизнесмены собирались построить крупные торговые центры в городе Актау и Бейнеуском районе.

Стоит отметить, что в Мангистауской области зарегистрировано 140 предприятий с участием Узбекистана. По итогам 2023 года внешнеторговый оборот региона с Узбекистаном достиг 13,2 млн долларов США. Доля импорта из Республики Узбекистан в общем товарообороте составляет около 25%.

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