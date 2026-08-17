#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
464.02
536.18
5.54
Право

В Казахстане изменили требования к обустройству свободных складов и магазинов беспошлинной торговли

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 10:16 Фото: magnific
Министр финансов приказом от 10 августа 2026 года внес поправки в приказ "О некоторых вопросах временных зон таможенного контроля, мест временного хранения и магазинов беспошлинной торговли", сообщает Zakon.kz.

Изменения внесены в Правила создания (в том числе по заявлению заинтересованного лица), прекращения функционирования временных зон таможенного контроля.

Уточняется, что в целях осуществления таможенного контроля, совершения грузовых и иных операций в отношении товаров и транспортных средств вне постоянных зон таможенного контроля руководителем территориального органа государственных доходов по столице, областям, городам республиканского значения или его заместителем, на основании служебной записки должностного лица территориального органа, в том числе по заявлению заинтересованного лица, составленного в произвольной форме, принимается решение о создании временной зоны таможенного контроля.

Поправки внесены в Требования к расположению, обустройству и оборудованию сооружений, помещений и открытых площадок, предназначенных для использования или используемых в качестве склада временного хранения, таможенного склада открытого и закрытого типа, свободного склада.

К расположению (кроме свободного склада), обустройству, оборудованию складов предъявляются следующие требования:

  • возможность передачи в территориальные органы государственных доходов по столице, областям, городам республиканского значения в электронном виде сведений, содержащихся в отчетности о товарах, находящихся на складах, и получение в электронном виде сведений о выпуске товаров, находящихся на складах.

В Требованиях к расположению, обустройству и оборудованию магазинов беспошлинной торговли (МБТ) говорится:

При приостановлении деятельности МБТ товары, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли, подлежат помещению под таможенные процедуры, применимые к иностранным товарам, а товары ЕАЭС – помещению под таможенную процедуру экспорта или вывозу из МБТ на таможенную территорию ЕАЭС в течение шестидесяти календарных дней со дня принятия соответствующего решения руководителя территориального органа государственных доходов по столице, областям, городам республиканского значения, либо лица, его замещающего, либо заместителя руководителя территориального органа.

Кроме того, изменения произошли в Правилах реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли.

Товары в МБТ реализуются с обязательным применением контрольно-кассовых машин в соответствии со статьями 110 и 111 Налогового кодекса, а также с соблюдением требований к выписке счета-фактуры в соответствии со статьями 207, 208 и 209 Налогового кодекса.

Товары помещаются на склад МБТ в присутствии или с ведома должностных лиц территориальных органов государственных доходов по столице, областям, городам республиканского значения.

Приказ вводится в действие с 25 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
В Казахстане изменятся требования к аудиторам
11:24, 05 сентября 2023
В Казахстане изменились требования к аудиторам
Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет
09:02, 14 августа 2026
Камеральный контроль госзакупок: что изменилось
Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет
09:34, 09 декабря 2025
Правила государственных закупок изменили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина
09:58, Сегодня
С кем и когда сыграют свои следующие матчи Елена Рыбакина и Арина Соболенко
Защитник &quot;Тобыла&quot; Александр Марочкин подвёл итог победного матча &quot;Тобыла&quot; в КПЛ
09:57, Сегодня
Защитник "Тобыла" Александр Марочкин подвёл итог победного матча "Тобыла" в КПЛ
Бибисара Асаубаева
09:26, Сегодня
Бибисара Асаубаева сохраняет шансы на победу в турнире в США с призовым фондом $250 000
Главный тренер &quot;Зенита&quot; объяснил решение выпустить Алипа на левый фланг в матче с &quot;Динамо&quot;
09:12, Сегодня
Главный тренер "Зенита" объяснил решение выпустить Алипа на левый фланг в матче с "Динамо"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: