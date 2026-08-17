В Казахстане изменили требования к обустройству свободных складов и магазинов беспошлинной торговли

Министр финансов приказом от 10 августа 2026 года внес поправки в приказ "О некоторых вопросах временных зон таможенного контроля, мест временного хранения и магазинов беспошлинной торговли", сообщает Zakon.kz.

Изменения внесены в Правила создания (в том числе по заявлению заинтересованного лица), прекращения функционирования временных зон таможенного контроля.

Уточняется, что в целях осуществления таможенного контроля, совершения грузовых и иных операций в отношении товаров и транспортных средств вне постоянных зон таможенного контроля руководителем территориального органа государственных доходов по столице, областям, городам республиканского значения или его заместителем, на основании служебной записки должностного лица территориального органа, в том числе по заявлению заинтересованного лица, составленного в произвольной форме, принимается решение о создании временной зоны таможенного контроля.

Поправки внесены в Требования к расположению, обустройству и оборудованию сооружений, помещений и открытых площадок, предназначенных для использования или используемых в качестве склада временного хранения, таможенного склада открытого и закрытого типа, свободного склада.

К расположению (кроме свободного склада), обустройству, оборудованию складов предъявляются следующие требования:

возможность передачи в территориальные органы государственных доходов по столице, областям, городам республиканского значения в электронном виде сведений, содержащихся в отчетности о товарах, находящихся на складах, и получение в электронном виде сведений о выпуске товаров, находящихся на складах.

В Требованиях к расположению, обустройству и оборудованию магазинов беспошлинной торговли (МБТ) говорится:

При приостановлении деятельности МБТ товары, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли, подлежат помещению под таможенные процедуры, применимые к иностранным товарам, а товары ЕАЭС – помещению под таможенную процедуру экспорта или вывозу из МБТ на таможенную территорию ЕАЭС в течение шестидесяти календарных дней со дня принятия соответствующего решения руководителя территориального органа государственных доходов по столице, областям, городам республиканского значения, либо лица, его замещающего, либо заместителя руководителя территориального органа.

Кроме того, изменения произошли в Правилах реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли.

Товары в МБТ реализуются с обязательным применением контрольно-кассовых машин в соответствии со статьями 110 и 111 Налогового кодекса, а также с соблюдением требований к выписке счета-фактуры в соответствии со статьями 207, 208 и 209 Налогового кодекса.

Товары помещаются на склад МБТ в присутствии или с ведома должностных лиц территориальных органов государственных доходов по столице, областям, городам республиканского значения.

Приказ вводится в действие с 25 августа.