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В Астане прошел грандиозный салют в честь Дня Республики

В Астане прошел грандиозный салют в честь Дня Республики, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 21:28 Фото: акимат Астаны
В столичном Триатлон парке 25 октября 2024 года прогремел праздничный салют, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Астаны, свыше 10 тыс. человек пришли посмотреть на запуск фейерверков. В течение четырех минут в небо произвели 2500 залпов фейерверков высотой от 30 до 250 метров. Протяженность составила 150 метров.

В Астане прошел грандиозный салют в честь Дня Республики, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 21:28

Фото: акимат Астаны

"Салют был организован за счет частных спонсорских средств. Стоит отметить, что для жителей и гостей столицы в честь знаменательного праздника провели более 100 разноформатных мероприятий (концерты, представления, выставки, спортивные мероприятия и др.)", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в рамках праздника были награждены заслуженные работники различных сфер, ветераны труда, казахстанцы, проявившие мужество и другие.

Также были розданы более 1 тыс. продуктовых корзин социально-уязвимым слоям населения.

Ранее сообщалось, что 16 малышей родились в Астане в День Республики.

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