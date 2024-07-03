Грандиозный салют в честь дня столицы и саммита ШОС прогремел в Астане

В Астане в честь дня столицы и саммита ШОС 3 июля прогремел грандиозный салют, передает корреспондент Zakon.kz.

По информации столичного акимата, несмотря на плохую погоду в Ботаническом саду собрались более 10 тысяч зрителей.

Фото: акимат Астаны

Салют был протяженностью 500 метров и высотой от 60-250 метров.

Продолжительность его составила 4-5 минут.

Ранее сообщалось, что из-за плохой погоды в Астане салют перенесли на полчаса раньше. В акимате подчеркнули, что салют организован за счет частных спонсорских средств.