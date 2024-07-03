Грандиозный салют в честь дня столицы и саммита ШОС прогремел в Астане
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане в честь дня столицы и саммита ШОС 3 июля прогремел грандиозный салют, передает корреспондент Zakon.kz.
По информации столичного акимата, несмотря на плохую погоду в Ботаническом саду собрались более 10 тысяч зрителей.
Фото: акимат Астаны
Салют был протяженностью 500 метров и высотой от 60-250 метров.
Продолжительность его составила 4-5 минут.
Ранее сообщалось, что из-за плохой погоды в Астане салют перенесли на полчаса раньше. В акимате подчеркнули, что салют организован за счет частных спонсорских средств.
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