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Грандиозный салют в честь дня столицы и саммита ШОС прогремел в Астане

Грандиозный салют в честь дня столицы и саммита ШОС прогремел в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 22:49 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане в честь дня столицы и саммита ШОС 3 июля прогремел грандиозный салют, передает корреспондент Zakon.kz.

По информации столичного акимата, несмотря на плохую погоду в Ботаническом саду собрались более 10 тысяч зрителей.

Салют Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 22:49

Фото: акимат Астаны

Салют был протяженностью 500 метров и высотой от 60-250 метров. 

Продолжительность его составила 4-5 минут.

Ранее сообщалось, что из-за плохой погоды в Астане салют перенесли на полчаса раньше. В акимате подчеркнули, что салют организован за счет частных спонсорских средств. 

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