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События

Грандиозный новогодний салют запустили в Астане

Грандиозный новогодний салют запустили в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 00:50 Фото: акимат Астаны
В Астане в честь наступления Нового года состоялся грандиозный салют, осветивший небо столицы яркими огнями и подаривший горожанам незабываемое зрелище, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате, салют организован за счет спонсорских средств и с соблюдением всех правил безопасности. 

Фейерверк запустили в 00:00 с двух точек города — с территории возле Атырауского моста (набережная города) и Ботанического сада. Более 50 тыс. человек пришли посмотреть на запуск фейерверков. Длительность салюта составила около 3,5 минут, а количество выстрелов — 2,5 тысячи с каждой локации.

Кроме новогоднего праздничного салюта, в трех точках города проходят праздничные концертные мероприятия с участием звезд казахстанской эстрады.

В концертной программе выступают: Алмас Кишкенбаев, Аyree, Еркеш Хасен, Бейбит Корган, Кайрат Баекенов, Зарина Омарова, Ильхан Ихсан, Курмаш Махан, Маржан Арапбаева, Алишер Каримов, группы Заман и Меломен, и другие артисты.

Концерты организованы до 2:00 ночи по следующим адресам:

  • Городская площадь (перед акиматом города);
  • Территория монумента "Қазақ елі";
  • Площадка ЭКСПО.

Ранее президент Казахстана поздравил казахстанцев с Новым годом. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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