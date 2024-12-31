Грандиозный новогодний салют запустили в Астане

В Астане в честь наступления Нового года состоялся грандиозный салют, осветивший небо столицы яркими огнями и подаривший горожанам незабываемое зрелище, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате, салют организован за счет спонсорских средств и с соблюдением всех правил безопасности.

Фейерверк запустили в 00:00 с двух точек города — с территории возле Атырауского моста (набережная города) и Ботанического сада. Более 50 тыс. человек пришли посмотреть на запуск фейерверков. Длительность салюта составила около 3,5 минут, а количество выстрелов — 2,5 тысячи с каждой локации.

Кроме новогоднего праздничного салюта, в трех точках города проходят праздничные концертные мероприятия с участием звезд казахстанской эстрады.

В концертной программе выступают: Алмас Кишкенбаев, Аyree, Еркеш Хасен, Бейбит Корган, Кайрат Баекенов, Зарина Омарова, Ильхан Ихсан, Курмаш Махан, Маржан Арапбаева, Алишер Каримов, группы Заман и Меломен, и другие артисты.

Концерты организованы до 2:00 ночи по следующим адресам:

Городская площадь (перед акиматом города);

Территория монумента "Қазақ елі";

Площадка ЭКСПО.

Ранее президент Казахстана поздравил казахстанцев с Новым годом.