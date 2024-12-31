Грандиозный новогодний салют запустили в Астане
Как отметили в акимате, салют организован за счет спонсорских средств и с соблюдением всех правил безопасности.
Фейерверк запустили в 00:00 с двух точек города — с территории возле Атырауского моста (набережная города) и Ботанического сада. Более 50 тыс. человек пришли посмотреть на запуск фейерверков. Длительность салюта составила около 3,5 минут, а количество выстрелов — 2,5 тысячи с каждой локации.
Кроме новогоднего праздничного салюта, в трех точках города проходят праздничные концертные мероприятия с участием звезд казахстанской эстрады.
В концертной программе выступают: Алмас Кишкенбаев, Аyree, Еркеш Хасен, Бейбит Корган, Кайрат Баекенов, Зарина Омарова, Ильхан Ихсан, Курмаш Махан, Маржан Арапбаева, Алишер Каримов, группы Заман и Меломен, и другие артисты.
Концерты организованы до 2:00 ночи по следующим адресам:
- Городская площадь (перед акиматом города);
- Территория монумента "Қазақ елі";
- Площадка ЭКСПО.
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