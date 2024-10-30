Вероятность "голландской болезни" экономики оценил глава Нацбанка

В Казахстане повышается вероятность "голландской болезни" экономики, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов на пленарном заседании Мажилиса 30 октября, ненефтяной дефицит остается высоким, и для покрытия общего дефицита бюджет значительно опирается на трансферты из Национального фонда.

"В результате баланс поступлений и изъятий средств Национального фонда остается отрицательным – изъятия превышают поступления. В таких условиях единственным фактором, способствующим увеличению средств Нацфонда, является инвестиционный доход. Он за девять месяцев текущего года составил 10,27%, или 6,16 млрд долларов. Только за счет этого активы Национального фонда с начала года выросли на 4,5% и достигли 62,7 млрд долларов", – сказал Тимур Сулейменов.

Он отметил, что в текущем году объем прямых трансфертов из Нацфонда составил 5,6 трлн тенге. Схожий уровень (5,3 трлн тенге) заложен в бюджете на следующий год. Объем вливаний прямых трансфертов и других изъятий из Нацфонда по отношению ко всей денежной массе составляет почти 16%.

"Помимо очевидных негативных социальных эффектов, это все давит на денежный и валютный рынки, искажает валютный курс, мешает отечественному бизнесу, повышая вероятность "голландской болезни" экономики. Это проинфляционный фактор, который не дает нам возможности быстрее смягчать монетарную политику, делать базовую ставку ниже, а значит, и ставку по кредитам банков, в том числе для бизнеса", – сообщил глава Нацбанка.

"Голландская болезнь" – это экономическое явление, когда увеличение доходов от экспорта ресурсов приводит к негативным последствиям для экономики страны. Большие поступления от сырьевого экспорта укрепляют тенге, но делают неконкурентоспособными другие секторы, в особенности несырьевые. В долгосрочной перспективе такая зависимость может тормозить развитие высокотехнологичных, производственных и других секторов экономики, что ослабляет ее диверсификацию.

Эти эффекты усугубляются, когда правительство активно использует доходы от ресурсов для поддержания текущих расходов, как это происходит с трансфертами из Национального фонда. В результате усиливаются колебания валютного курса и инфляционное давление, что вынуждает Нацбанк сохранять высокую базовую ставку и снижает возможности для удешевления кредитов.

Ранее Мажилис поддержал ежегодное изъятие двух триллионов тенге из Нацфонда.