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Общество

Опасную тенденцию в экономике Казахстана назвал глава МНЭ

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 17:46 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в Сенате 31 марта 2025 года озвучил условия развития экономики в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин заявил, что в Казахстане наблюдается сжатие экономики.

"Я думаю, оно ускорится ввиду последних действий Нацбанка. Примерно к концу лета еще больше ускорится сжатие экономики, это очень опасная тенденция", – добавил глава МНЭ.

Для минимизации рисков, считает он, надо "воспитывать" способность бизнеса генерировать проекты.

"Мы сделали такой проект, он называется "заказ на инвестиции". Мы в этом году планируем профинансировать на 8 трлн тенге, на следующий год 10 трлн тенге. Кроме того, очень большие проекты будут в инфраструктуре, которые идут отдельно. Впервые мы требуем, чтобы платность дорог была повышена. В этом году платность дорог стартовала с 48 млрд тенге. То есть все дороги, которые строятся в Казахстане, собирают 48 млрд тенге. Сейчас платность подняли уже до 78 млрд тенге. К марту следующего года мы собираемся довести эту цифру до 200 млрд тенге. Дороги должны окупать свое обслуживание, и дороги должны окупать проценты по займам международных финансовых организаций. Мы не можем наращивать государственный долг за счет строительства инфраструктуры такими темпами", – уверен министр.

Ранее Серик Жумангарин рассказал, как будут стимулировать банки более активно выдавать кредиты отечественному бизнесу.

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Мадина Мамырханова
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