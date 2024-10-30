Мажилис поддержал ежегодное изъятие двух триллионов тенге из Нацфонда

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты 30 октября 2024 года приняли проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Представил документ заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

"Проект закона разработан на основе положения бюджетного кодекса. Размер гарантированного трансферта определен согласно бюджетным правилам. Законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне 42,3 доллара за баррель в 2025 году и 41-39,4 доллара за баррель в 2026-2027 годах. С учетом этого, размер гарантированного трансферта на 2025-2027 годы определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно. Принятие законопроекта позволит сбалансировать республиканский бюджет", – отметил глава МНЭ.

По его словам, в плановом периоде чистый валютный актив Нацфонда, по прогнозам, составит 62,2 млрд долларов в 2025 году. И в 2026-2027 годах – 69,9 и 78,7 миллиардов долларов.

27 августа 2024 года министр озвучил три сценария развития экономики Казахстана до 2029 года. По его словам, прогноз сформирован с учетом ожиданий международных организаций по росту мировой экономики и конъюнктуры на внешних товарных рынках.

