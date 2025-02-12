Не кормить ненасытных подрядчиков и умерить аппетиты заказчиков требует депутат

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров в кулуарах Мажилиса 12 февраля 2025 года рассказал правительству, где нужно начинать экономию средств, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова он напомнил, что президент требует от правительства тотальной экономии средств и расходование их только на решение самых насущных задач. Однако, по его словам, в последние годы наблюдается тенденция существенного удорожания проектов по строительству инфраструктурных объектов, реализуемых как правительством, так и региональными властями.

"Агентство по противодействию коррупции выявило завышение стоимости проектно-сметной документации в дорожной отрасли на общую сумму около 10 млрд тенге. Подрядчики как само собой разумеющееся и неотъемлемое условие договорных отношений воспринимают завышение цен и пересмотр новой финансовой документации. При строительстве метро в Алматы подрядчику каждый раз дополнительно выделяются миллиарды тенге, но в то же время сокращается объем работ. Кроме того, уже 30 лет идут разговоры о строительстве третьего энергоблока в Экибастузе. В январе 2012 года Экибастузская ГРЭС-2 подписала договор на изготовление котла и турбоагрегата стоимостью 73,9 млрд тенге и провела предоплату в размере 38 млрд тенге. Однако работы не завершены по сей день", – заявил он.

По его словам, такие примеры можно приводить сотнями. Только по данным Высшей аудиторской палаты, по проекту строительства газопроводов в 2023 году завышение стоимости строительства было допущено более чем на 10 млрд тенге.

"По необоснованным повышениям стоимости работ можно сэкономить сотни миллиардов народных средств. Считаем, что настало время навести жесткий порядок в расходовании средств налогоплательщиков и не допускать неправомерного и нелогичного повышения стоимости проектов. Государственные деньги должны быть под контролем! Хватит кормить ненасытных подрядчиков, пора умерить непомерные аппетиты заказчиков! Необходимо взять на жесткий контроль процесс планирования и адресность расходования бюджетных средств, выделяемых на развитие инфраструктуры", – потребовал мажилисмен.

28 января 2025 года Касым-Жомарт Токаев посоветовал правительству затянуть пояса и жить по средствам.