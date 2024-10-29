Итальянский банк намерен зайти на рынок Казахстана

В Казахстане открывается кредитная линия государственного банка Cassa Depositi e Prestiti, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 октября сообщил заместитель министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли на встрече с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым, в ходе которой обсуждались текущее состояние и перспективы двусторонних отношений.



"Арман Шаккалиев отметил, что Италия является одним из основных торговых партнеров Казахстана среди стран Европейского Союза, занимая третье место по объему товарооборота. В 2023 году общий товарооборот между двумя странами составил $16,1 млрд, что на 7,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Экспорт из Казахстана в Италию достиг $14,8 млрд, а импорт составил $1,2 млрд, что подтверждает положительную динамику роста", – говорится в сообщении пресс-службы Минторговли и интеграции РК.

Тенденция к увеличению торговли продолжилась и в текущем году. За восемь месяцев 2024 года объем торговли возрос на 33%, составив $13,8 млрд, при этом экспорт казахстанской продукции увеличился на 36%, достигнув $12,9 млрд.

Эдмондо Чириелли в свою очередь выразил благодарность за приглашение и подчеркнул продуктивность встреч.



"Мы уверены, что наши отношения будут только укрепляться в торгово- экономической сфере. Казахстан занимает ключевую позицию в Центральной Азии и связывает Европу с регионом. Объем двусторонней торговли вырос значительно, и мы удовлетворены достигнутыми результатами. Мы планируем открыть кредитную линию нашего государственного банка Cassa Depositi e Prestiti в Казахстане. Мы убеждены, что наши связи будут развиваться. Проведение этих встреч стало важным этапом, завершившим шестилетний цикл нашего сотрудничества", — отметил Эдмондо Чириелли.

Ранее председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова поделилась своим мнением о том, выдержат ли казахстанские банки конкуренцию с иностранными. Подробнее можно узнать здесь.

