Как снижают зависимость от импорта сахара в Казахстане

В Казахстане через меры государственной поддержки снижается зависимость страны от импорта сахара, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила директор Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ Назгуль Хатепова, для поддержки сахарной отрасли существенно усилены меры господдержки. Казахстанским сахарным заводам предоставлены квоты на беспошлинный ввоз тростникового сырья в объеме 300 тыс. тонн.

"По итогам девяти месяцев 2024 года произведено около 18 тысяч тонн сахара из сахарной свеклы, что на 58% выше, чем в предыдущем году", – сказала Назгуль Хатепова на брифинге в СЦК 7 ноября 2024 года.

Она отметила, что в 2023 году нормативы субсидий сельхозтоваропроизводителям при закупе сельхозтехники для выращивания сахарной свеклы увеличены с 25% до 50%, а при сдаче сахарной свеклы на переработку – с 15 тыс. до 25 тыс. тенге. В результате ожидается рекордный урожай сахарной свеклы в объеме 1,1 млн тонн.

Сахар в Казахстане производят на четырех заводах, которые в 2023 году обеспечили потребность внутреннего рынка страны (507 тыс. тонн) на 44%, в том числе за счет переработки отечественного сырья – 13%.

Ранее сообщалось, что 30 млн тенге заплатили за сахар жители ВКО и остались ни с чем.