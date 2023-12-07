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Законодательство РК

Сенатор: Зависимость Казахстана от импорта нефтепродуктов сохраняется

Казахстан нефтепродукты Россия Фото: Zakon.kz
Cенатор Ляззат Рысбекова на пленарном заседании 7 декабря 2023 года отметила, что зависимость Казахстана от импорта нефтепродуктов все еще сохраняется, сообщает Zakon.kz.

Об этом она заявила во время обсуждения законопроекта "О ратификации Протокола о внесении изменения в соглашение между правительством РК и правительством РФ о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК от 9 декабря 2010 года".

"Несомненно, двустороннее сотрудничество в обозначенной области позволит казахстанским предпринимателям самостоятельно выбирать российских продавцов нефтепродуктов, определяя приемлемую для себя цену и условия поставки. Вместе с тем, на наш взгляд, данный закон еще более актуализирует проблему сохраняющейся зависимости Казахстана от импорта нефтепродуктов".Ляззат Рысбекова

По данным Министерства энергетики, за 10 месяцев текущего года потребление автобензина в стране превысило производство на 9 тыс. тонн, авиакеросина – на 231 тыс. тонн, дизельного топлива – на 499 тыс. тонн. Такое недопроизводство нефтепродуктов в Казахстане регулярно приводит к дефициту, перекрываемому за счет импортных поставок, объем которых за вышеуказанный период достиг 740 тыс. тонн.

"Анализ показывает, что данная тенденция ухудшается с каждым годом. К примеру, в 2019 году в Казахстан суммарно было завезено 376 тыс. тонн автобензина, авиакеросина и дизтоплива. То есть практически в два раза меньше, чем за неполный 2023 год. При этом проблема нехватки нефтепродуктов остается нерешенной даже после проведенной модернизации отечественных нефтеперерабатывающих заводов. В этой связи считаю, что главной задачей для правительства должна стать не ориентированность на решение проблемы дефицита нефтепродуктов посредством импортных поставок, в частности, из России, а обеспечение потребностей внутреннего рынка исключительно за счет собственного производства".Ляззат Рысбекова

Депутаты одобрили законопроект.

1 ноября 2023 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды заявил, что казахстанцев ждет поэтапный рост цены на сжиженный газ, а также поделился своими прогнозами цен.

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