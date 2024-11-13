На что потратит Казахстан миллиард долларов от Исламского банка развития

Исламский банк развития инвестирует $1,15 млрд в водную сферу Казахстана. В правительстве рассказали, на что направят эти деньги, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее соглашение стороны подписали на Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29), которая проходит в Баку. Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров отметил, что это самый крупный проект, финансируемый Исламским банком за всю историю.

"Кроме того, Исламский банк развития (ИБР) выделит безвозмездный грант в размере $3,5 млн на развитие водной отрасли Казахстана. Также ИБР примет участие в реализации разработанного Министерством водных ресурсов и ирригации проекта "Развитие климатически устойчивых водных ресурсов", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Первый этап финансируемого проекта предусматривает строительство четырех новых и реконструкцию четырех действующих водохранилищ, реконструкцию и капитальный ремонт 115-ти каналов, включая проект по подпитке Астанинского водохранилища . Строительные работы пройдут в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Жетысуской областях и в городе Астане.

Кроме того, проект предусматривает техническое сотрудничество между ИБР и министерством в изучении проблем водных и речных бассейнов Казахским научно-исследовательским институтом водного хозяйства, а также оценку внедрения систем раннего реагирования для Информационно-аналитического центра водных ресурсов.

В том числе планируется техническое оснащение Республиканского государственного предприятия "Казводхоз" и строительство центра автоматизации для усовершенствования управления водными ресурсами.

"Глава государства не раз подчеркивал важность привлечения инвестиций в водную отрасль. Перед нами стоит задача по модернизации и адаптации водной инфраструктуры к происходящим климатическим изменениям. Финансирование таким авторитетным институтом, как Исламский банк развития, свидетельствует о высоком доверии к нашей стране, выстроенной инвестиционной политике и проводимым социально-экономическим реформам", – отметил Нурлан Байбазаров.

12 ноября 2024 года Касым-Жомарт Токаев в Баку на полях саммита COP29 принял президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера. По итогам переговоров состоялся обмен подписанным документом. Сумма соглашения составляет 1,153 млрд долларов, включая грант в размере 3,5 млн долларов. Этот проект является крупнейшим по объему финансирования за 51-летнюю историю банка.