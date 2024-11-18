Как решают "проблему хорошего урожая" зерна и продажи его на экспорт, рассказал Жумангарин

Правительство Казахстана в связи с хорошим урожаем зерна столкнулось с переизбытком продукта на рынке и решает проблему его экспорта за рубеж, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин 18 ноября 2024 года в кулуарах Мажилиса, ситуация, когда в стране переизбыток зерна и неизбежные потери, возникает периодически.

"Мы держим руку на пульсе всех проблемных моментов. Мы все эти вопросы решим, никаких проблем нет. Мы знаем, что делать, у нас есть четкие цели. Мы находимся на контакте со всеми нашими партнерами как по экспорту, так и по проблемным вопросам", – сказал Серик Жумангарин.

Он отметил, что не все хозяйства сдают зерно в элеваторы, потому что не хотят стоять в очередях или перевозить его далеко. Соответственно, зерно остается под снегом, какая-то часть подгнивает, но это не смертельно. Остальная часть зерна сушится и продается.

"Тем, кому совсем плохо, мы помогаем. Прямой закуп пшеницы не осуществлялся уже долгие годы, последний раз это было в 2011 году, если не ошибаюсь. В этом году возобновляем. Команду мы дали закупать, в первую очередь, у малых и микропредприятий, потому что им наиболее тяжело, поскольку у них небольшие объемы, им тяжело выходить на экспорт. Мы видим, кому необходима поддержка, а кто просто наводит тень на плетень. Причем это делают не сельхозтоваропроизводители, а люди, которые на этом хотят пиариться", – заявил Серик Жумангарин.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что вопросы сельского хозяйства находятся в правительстве на постоянном контроле. Помимо сбора урожая, его нужно продать по хорошей цене.

"Сейчас рынок живет сигналами. К сожалению, ему сигналы дают те, кто больше занимается хайпом. До этого мы дали четкие сигналы, когда объявили цену закупа зерна по форвардным контрактам. Она всех устроила, я сам лично ездил в регионы, проводил ряд встреч с фермерами, чтобы понять, устроит их цена или нет. Все они цену одобрили", – продолжил Серик Жумангарин.

По словам чиновника, за сентябрь-октябрь было продано 2,1 млн тонн зерна. За январь – август из-за низкого качества зерна реализовали порядка 4 млн тонн. Сейчас темпы продаж выросли до 1 млн тонн зерна в месяц. Всего надо продать 12 млн тонн зерна.

Ранее сообщалось, что 10 млрд тенге выделят из резерва правительства на закуп зерна у казахстанских фермеров.