Казахстан расширяет географию экспорта зерна

Казахстан установил рекорд по экспорту зерна и муки, одновременно расширив поставки на новые рынки. Об этом на заседании правительства 4 августа 2026 года сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он озвучил основные показатели сегмента.

"Значительно расширился экспорт зерна. В 2024/2025 маркетинговом году поставки зерна и муки в зерновом эквиваленте достигли рекордных 15,3 млн тонн. Вместе с тем, по данным КТЖ, с сентября 2025 года по 30 июля 2026 года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 13,9 млн тонн. Это на 12,6% больше, чем показатели аналогичного периода прошлого года, когда за рубеж было отправлено 12,4 млн тонн", – сказал вице-министр.

По его данным, казахстанская продукция вышла на рынки Марокко, Алжира, ОАЭ, Вьетнама и ряда европейских стран, а также были восстановлены поставки в Азербайджан, Грузию и Турцию.

Указал он и на расширение экспорта кормовой муки в Китай.

"Согласование требований и механизма допуска позволило перерабатывать зерно четвертого и пятого классов и сформировать на него устойчивый экспортный спрос. В результате поставки кормовой муки выросли в 2,4 раза – до порядка 3 млн тонн", – резюмировал Султанов.

3 августа 2026 года сообщалось, что Казахстан увеличивает экспорт зерна, одновременно укрепляя позиции на европейском рынке твердой пшеницы. По итогам текущего маркетингового сезона республика стала вторым крупнейшим поставщиком дурума в Европейский союз.