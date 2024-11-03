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За пределы традиционных рынков: в Минсельхозе рассказали об экспорте казахстанского зерна

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 10:35 Фото: akorda.kz
За сентябрь и октябрь объемы перемещения зерна по внутреннему рынку и на экспорт достигли хороших показателей – более 2,2 млн тонн, что на 40% превысило аналогичный период 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что особенно динамично развивается экспорт ячменя, который достиг 150 тысяч тонн только на иранский рынок.

"После завершения уборочной кампании и уточнения итоговых объемов урожая, рынок зерна демонстрирует заметное оживление. Продвижение казахстанской сельскохозяйственной продукции на международных рынках выступает одной из приоритетных задач АО "НК Продкорпорация", – пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что в этом направлении идет работа по активизации сотрудничества с зарубежными инвесторами и поиску перспективных линий сбыта. Речь идет о расширения географии экспорта казахстанской продукции, выходя за пределы традиционных рынков.

Наряду с этим, ключевым звеном выступает программа консолидации экспортных партий.

"Программа предусматривает консолидацию товарных партий фермеров и вывоз на экспорт на безвозмездной основе, не выкупая зерно фермера и обеспечивая полное сопровождение перевозки. Валютная выручка напрямую поступает фермеру", – пояснили в Минсельхозе.

При участии Продкорпорации уже заключили экспортные контракты с импортерами Узбекистана, Кыргызстана и Китая на поставку сельскохозяйственной продукции от казахстанских фермеров на общую сумму 19,5 млн долларов США. Этот опыт планируют масштабировать.

В связи с этим, государством будет оказано полномасштабное содействие в части экспортных операций сельхозтоваропроизводителей.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства заявили о ежедневном росте цен на пшеницу и ячмень, которые фиксируют на мировых рынках, а также рассказали о возможностях для казахстанцев.

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