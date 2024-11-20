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Законодательство РК

Казахстан намерен привлечь еще один заем на сумму 84,9 млрд йен

Кредит, бюджет, мажилис , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 11:00 Фото: unsplash
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 20 ноября приняли в работу проект закона, которым предусматривается получение еще одного международного займа для обеспечения устойчивости экономики, сообщает Zakon.kz.

Такая норма заложена в проект закона "О ратификации Соглашения о займе (заем на финансирование политики развития "Инклюзивный и устойчивый рост экономики") между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития".

Депутат Мажилиса Татьяна Савельева отметила, что документ внесен постановлением правительства 18 ноября 2024 года.

"Данное соглашение заключено в Астане 11 октября 2024 года. Заем Международного банка реконструкции и развития предоставляется Республике Казахстан на сумму 84,9 млрд йен со сроком погашения 11 лет. Средства займа привлекаются для поддержания устойчивости экономики страны в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период. Комитет по финансам и бюджету готов подготовить заключение по данному законопроекту", – указала она.

13 ноября 2024 года депутаты Мажилиса Парламента Казахстана приняли в работу два проекта закона, которыми предусматривается привлечение займов двух международных финансовых организаций на сумму более 105 млрд йен для поддержания устойчивости экономики Казахстана.

В этот же день вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, почему Казахстан берет два международных займа по 52,7 млрд йен.

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