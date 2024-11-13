Зачем Казахстану заемные 105 млрд йен, объяснили в Минфине

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 13 ноября 2024 года объяснил, почему Казахстан берет два международных займа по 52,7 млрд йен, сообщает Zakon.kz.

Ержан Биржанов заявил, что Казахстан сильно зависит от внешних факторов.

"Мы направляем на экспорт по большей части сырье. Та же нефть. Если смотреть по нефти, то у нас в этом году снижение добычи было. Во-вторых, по продукции горно-металлургического комплекса значительного роста не было, по ряду экспортируемых товаров наблюдалось снижение цены. Все это, конечно, повлияло на поступления в бюджет. Те же паводки – они же не были запланированы... Обеспечение жильем – это один вопрос. С республиканского бюджета через резервы были профинансированы и восстановление инфраструктуры. Те же вопросы по объектам жизнеобеспечения. Это тоже большие вложения, которые идут с бюджета. Да, был дефицит, и он сейчас закрывается", – отметил он.

Вице-министр также объяснил, зачем Казахстану заемные 105 млрд йен.

"Механизм займа присущ не только Казахстану, но всем экономикам. У нас все ковенанты, нормы по займам соблюдаются и в основном занимаются средства на инфраструктурные проекты, которые в дальнейшем принесут дополнительные рабочие места и пополнение бюджета. Мы не должны жить сегодняшним днем, мы должны думать о том, что у нас на следующий период, должна быть больше база, поэтому такие механизмы принимаются", – добавил Ержан Биржанов.

При этом он заверил, что все социальные обязательства, которые были заложены в этом году, будут выполнены.

Ранее сообщалось, что более 105 млрд йен намерен занять Казахстан для поддержания устойчивости экономики. Депутаты Мажилиса приняли в работу два соответствующих проекта закона.