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Два триллиона тенге ежегодно хотят изымать из Нацфонда в виде трансфертов

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 18:40 Фото: Zakon.kz
Проект Закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы" поддержали на заседании правительства 27 августа 2024 года. Документ будет направлен на рассмотрение парламента, сообщает Zakon.kz.

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров представил проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы".

 "Законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне 42,3 доллара США за баррель в 2025 году, 41,0-39,4 доллара США за баррель в 2026-2027 годах. С учетом этого размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2025-2027 годах определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно", – отметил министр.

Чистые валютные активы Нацфонда, по прогнозам, составят 62,2 млрд долларов США в 2025 году и 69,9 – 78,7 млрд долларов США в 2026-2027 годах.

Ранее, 27 августа 2024 года, министр Нацэкономики озвучил три сценария развития экономики Казахстана до 2029 года. 

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