Два триллиона тенге ежегодно хотят изымать из Нацфонда в виде трансфертов

Фото: Zakon.kz

Проект Закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы" поддержали на заседании правительства 27 августа 2024 года. Документ будет направлен на рассмотрение парламента, сообщает Zakon.kz.

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