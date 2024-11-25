Причины снижения добычи нефти в Казахстане назвал глава Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на правительственном часе в Мажилисе 25 ноября рассказал, сколько добыто нефти в Казахстане с начала 2024 года и почему идет снижение показателей, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго отметил, что по итогам 10 месяцев объем добычи нефти в Казахстане составил 73,5 млн тонн. Прогноз добычи нефти на этот год составляет 88,4 млн тонн.

"Снижение добычи по сравнению с планом связано с проведением капитальных ремонтов на крупных месторождениях: на Тенгизе (в связи с планируемым запуском Проекта будущего расширения в мае и августе проведены ремонты длительностью в целом 50 дней. – Прим. ред.), и Кашагане (проведен капитальный ремонт по замене слаг-кэтчера с полной остановкой на 28 дней. – Прим. ред.) Кроме того, на снижение добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским газоперерабатывающим заводом", – пояснил Алмасадам Саткалиев.

На снижение уровня добычи также влияет выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. Выполнение условий соглашения необходимо для поддержания стабильности на мировом рынке нефти.

6 октября 2024 года Алмасадам Саткалиев, говоря о ремонте на Кашагане, заявил, что плановый ремонт на 40 дней был согласован с Минэнеро и без осуществления этого ремонта месторождение не сможет осуществлять свою деятельность в будущем.