Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Причины снижения добычи нефти в Казахстане назвал глава Минэнерго

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 10:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на правительственном часе в Мажилисе 25 ноября рассказал, сколько добыто нефти в Казахстане с начала 2024 года и почему идет снижение показателей, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго отметил, что по итогам 10 месяцев объем добычи нефти в Казахстане составил 73,5 млн тонн. Прогноз добычи нефти на этот год составляет 88,4 млн тонн.

"Снижение добычи по сравнению с планом связано с проведением капитальных ремонтов на крупных месторождениях: на Тенгизе (в связи с планируемым запуском Проекта будущего расширения в мае и августе проведены ремонты длительностью в целом 50 дней. – Прим. ред.), и Кашагане (проведен капитальный ремонт по замене слаг-кэтчера с полной остановкой на 28 дней. – Прим. ред.) Кроме того, на снижение добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским газоперерабатывающим заводом", – пояснил Алмасадам Саткалиев.

На снижение уровня добычи также влияет выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. Выполнение условий соглашения необходимо для поддержания стабильности на мировом рынке нефти.

6 октября 2024 года Алмасадам Саткалиев, говоря о ремонте на Кашагане, заявил, что плановый ремонт на 40 дней был согласован с Минэнеро и без осуществления этого ремонта месторождение не сможет осуществлять свою деятельность в будущем.

Читайте также

Впервые за историю комбината
В Qarmet ввели в работу после капитального ремонта конвертер №1
АО НК КазМунайГаз, национальная нефтегазовая компания, нефтегазовая отрасль
Сколько нефти добыто КМГ в 2024 году
госдолг Казахстан
Международные организации: Уровень госдолга Казахстана остается "низким"
Мадина Мамырханова
МЭ РК Саткалиев Алмасадам Казахстан Нефть Опек+ 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки
Города Казахстана с самыми дешевыми квартирами назвали эксперты
Вера Брежнева, развод, Константин Меладзе
Вера Брежнева рассказала о новой любви после развода с Константином Меладзе
гороскоп, астрономия,
Астрологи перечислили пять знаков зодиака, которые станут успешнее до конца 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: