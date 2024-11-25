В Минэнерго заявили о значительном снижении добычи нефти в Казахстане

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на правительственном часе 25 ноября подтвердил истощение зрелых нефтяных месторождений в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что большинство других месторождений, обеспечивающих до 30% объема добычи нефти, находятся на поздних стадиях разработки со снижением уровня добычи нефти.

"Отмечается значительное снижение добычи нефти в Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской областях. При этом хотелось бы отметить, что две последние области основную часть нефти поставляют на внутренний рынок. Вместе с тем, к 2040 году тенденция снижения добычи нефти на месторождениях без учета крупных сохранится", – добавил глава Минэнерго.

По его словам, для решения данного вопроса на сегодня разработаны меры поддержки зрелых месторождений, в том числе налогового характера, с условием обязательного реинвестирования в развитие и внедрение новых технологий добычи, что позволит дополнительно добыть порядка 40 млн тонн до 2045 года.

25 ноября 2024 года депутат Едиль Жанбыршин заявил, что в ближайшие 15 лет запасы углеводородных ресурсов могут быть исчерпаны в Казахстане.