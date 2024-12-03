Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Глава Минпрома предложил заменить налог на добычу полезных ископаемых на роялти

Рудник, карьер, горнодобывающая промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 10:50 Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства 3 декабря 2024 года предложил пересмотреть налогообложение горно-металлургического комплекса (ГМК), сообщает Zakon.kz.

По его словам, по рекомендациям Всемирного банка для увеличения числа инвесторов в горнодобывающую отрасль в рамках проекта нового Налогового кодекса прорабатывается вопрос введения роялти.

"Глобально наиболее популярной моделью налогообложения в ГМК является расчет выплат на базе объемов реализованной продукции или прибыли. В то же время в Казахстане все еще используется налог на добычу полезных ископаемых", – сказал Канат Шарлапаев.

Он отметил, что введение роялти, основанного на продажной стоимости минерального сырья, будет более прозрачным и привычным для игроков международной горнодобывающей промышленности.

"Переход на новую модель позволит повысить ясность регуляторного режима для потенциальных инвесторов. В рамках нового налогообложения предлагается взимать более низкий налог с минерального сырья, перерабатываемого внутри страны, чем с минералов, экспортируемых без переработки", – объяснил Канат Шарлапаев.

Он попросил поручить министерствам экономики и финансов включить в проект нового Налогового кодекса нормы роялти для недропользователей, получивших лицензии на добычу с 1 января 2026 года.

Ранее министр сообщил об инновационных методах геологоразведки, внедряемых в Казахстане.

Читайте также

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина
На геологоразведку в сфере углеводородов инвестировали 82,5 млн долларов
Актогай, месторождение, медь, карьер
Инновационные методы геологоразведки внедряют в Казахстане
Золотые слитки, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток
Разведанные запасы золота превышают объемы его добычи в Казахстане
Бауыржан Муканов
Канат Шарлапаев Правительство РК 2024 год Полезные ископаемые Металлургия Металлы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: