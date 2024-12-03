Глава Минпрома предложил заменить налог на добычу полезных ископаемых на роялти
Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства 3 декабря 2024 года предложил пересмотреть налогообложение горно-металлургического комплекса (ГМК), сообщает Zakon.kz.
По его словам, по рекомендациям Всемирного банка для увеличения числа инвесторов в горнодобывающую отрасль в рамках проекта нового Налогового кодекса прорабатывается вопрос введения роялти.
"Глобально наиболее популярной моделью налогообложения в ГМК является расчет выплат на базе объемов реализованной продукции или прибыли. В то же время в Казахстане все еще используется налог на добычу полезных ископаемых", – сказал Канат Шарлапаев.
Он отметил, что введение роялти, основанного на продажной стоимости минерального сырья, будет более прозрачным и привычным для игроков международной горнодобывающей промышленности.
"Переход на новую модель позволит повысить ясность регуляторного режима для потенциальных инвесторов. В рамках нового налогообложения предлагается взимать более низкий налог с минерального сырья, перерабатываемого внутри страны, чем с минералов, экспортируемых без переработки", – объяснил Канат Шарлапаев.
Он попросил поручить министерствам экономики и финансов включить в проект нового Налогового кодекса нормы роялти для недропользователей, получивших лицензии на добычу с 1 января 2026 года.
Ранее министр сообщил об инновационных методах геологоразведки, внедряемых в Казахстане.
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