Глава Минпрома предложил заменить налог на добычу полезных ископаемых на роялти

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства 3 декабря 2024 года предложил пересмотреть налогообложение горно-металлургического комплекса (ГМК), сообщает Zakon.kz.

По его словам, по рекомендациям Всемирного банка для увеличения числа инвесторов в горнодобывающую отрасль в рамках проекта нового Налогового кодекса прорабатывается вопрос введения роялти.

"Глобально наиболее популярной моделью налогообложения в ГМК является расчет выплат на базе объемов реализованной продукции или прибыли. В то же время в Казахстане все еще используется налог на добычу полезных ископаемых", – сказал Канат Шарлапаев.

Он отметил, что введение роялти, основанного на продажной стоимости минерального сырья, будет более прозрачным и привычным для игроков международной горнодобывающей промышленности.

"Переход на новую модель позволит повысить ясность регуляторного режима для потенциальных инвесторов. В рамках нового налогообложения предлагается взимать более низкий налог с минерального сырья, перерабатываемого внутри страны, чем с минералов, экспортируемых без переработки", – объяснил Канат Шарлапаев.

Он попросил поручить министерствам экономики и финансов включить в проект нового Налогового кодекса нормы роялти для недропользователей, получивших лицензии на добычу с 1 января 2026 года.

Ранее министр сообщил об инновационных методах геологоразведки, внедряемых в Казахстане.