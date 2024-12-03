Разведанные запасы золота превышают объемы его добычи в Казахстане

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства 3 декабря 2024 года рассказал, что за последние 30 лет в Казахстане наблюдается рост запасов железа, марганца, золота, урана, нефти и газа, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что минерально-сырьевая база Казахстана включает 987 месторождений твердых полезных ископаемых и динамика их разведки остается положительной.

"Коэффициент восполняемости золота – 1,2. Это говорит о том, что объем разведанных запасов по золоту больше объема его добычи. По меди коэффициент – 0,7. При этом недропользователями активно разведаются участки недр, перспективные на медь", – сказал Канат Шарлапаев.

Он также сообщил о перспективных участках геологоразведки редкоземельных металлов в Казахстане. В рамках государственного геологического изучения недр, направленного на развитие отрасли редкоземельных металлов, продолжаются поисковые работы на 12 участках.

"На сегодняшний день уже имеются данные о перспективности участка Куйректыколь, запасы которого оцениваются около 800 тыс. тонн редкоземельных металлов", – отметил Канат Шарлапаев.

По данным министерства, разведка редкоземельных металлов ведется частными компаниями Cove Capital и HMS Bergbau.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили правила ввоза и вывоза золота и серебра.