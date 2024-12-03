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На геологоразведку в сфере углеводородов инвестировали 82,5 млн долларов

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 11:04 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства 3 декабря 2024 года рассказал об объеме инвестиций, направленных в геологоразведку в сфере углеводородов, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Казахстан обладает значительными потенциальными ресурсами, которые остаются неизученными или малоизученными. В целях улучшения инвестиционного климата проводится системная работа по совершенствованию законодательства в сфере недропользования.

Разрабатываемые в 2024 году изменения позволят:

• обеспечить приоритетное право на недропользование инвесторам, осуществляющим геологическое изучение на малоизученных территориях за счет своих средств;

• реализовать и освоить участки, по которым отсутствует заинтересованность нацкомпаний в области углеводородов.

Поправки направлены на ограничение нацкомпаний трехлетним периодом на подачу заявления по прямым переговорам с даты включения соответствующего участка недр в программу управления государственным фондом недр. В случае отсутствия заявлений от нацкомпаний в указанный срок участок будет выставлен на аукцион. В целях ускоренного вовлечения месторождений в разработку осуществлен переход с разведки на оценку по одному контракту и с разведки на добычу по десяти контрактам. 

"В текущем году проведено два электронных аукциона, на которых реализованы 15 участков. Окончательный размер подписного бонуса составил 32,7 млрд тенге, из них на сегодняшний день в бюджет поступило 9,1 млрд тенге. Инвестиции в геологоразведку составили 82,5 млн долларов", – сказал Ерлан Аккенженов.

Ранее сообщалось, что инновационные методы геологоразведки внедряют в Казахстане.

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