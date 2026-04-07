Экономика и бизнес

Около 130 млн тонн угля планирует добыть Казахстан в 2026 году

уголь, запасы, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 10:56 Фото: pixabay
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 7 апреля 2026 года на заседании правительства рассказал об основных направлениях использования и экспорта угля, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, угольная отрасль демонстрирует рост добычи, обеспечивая стабильное снабжение внутреннего рынка и наращивание экспортных поставок.

"Основная часть добываемого угля направляется на внутренний рынок и используется в электроэнергетике, коммунально-бытовом секторе и промышленности. Уровень экспорта угля сохраняется. По итогам 2025 года добыча угля составила порядка 115,9 млн тонн, или рост на 7% по сравнению с 2024 годом", – сказал Аккенженов.

При этом на коммунально-бытовые цели и внутреннее потребление было использовано 85,9 млн тонн, а экспорт угля достиг 30 млн тонн. Основные направления экспорта угля – это Российская Федерация, Польша, Узбекистан, Турция, Индия, Малайзия и др.

В 2026 году добыча угля планируется на уровне 128,9 млн тонн.

Ранее Аккенженов рассказал о запасах угля в стране.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
