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В Сингапуре Токаев рассказал о реформах в Казахстане, направленных на создание условий для инвесторов

Реформах в Казахстане, направленных на создание условий для инвесторов, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 13:03 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – координирующего министра по экономической политике Сингапура Хенг Суи Кеата, переает Zakon.kz.

В ходе встречи президент Казахстана выразил благодарность правительству Сингапура за организацию Казахско-сингапурского бизнес-форума. По его словам, это мероприятие послужит для казахстанских и сингапурских компаний хорошим стимулом к поиску новых возможностей на рынках двух стран, сообщает Акорда.

Глава государства рассказал о проводимых в Казахстане комплексных реформах, направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики и создание комфортных условий для потенциальных инвесторов.

Хенг Суи Кеат отметил, что Казахстан и Сингапур могут содействовать расширению сотрудничества между странами Центральной Азии и АСЕАН.

Касым-Жомарт Токаев и Хенг Суи Кеат выразили готовность к дальнейшему укреплению партнерства путем взаимодействия правительственных и бизнес-структур.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам государственного строительства и глобальной экономики, включая цифровизацию, развитие технологий, искусственного интеллекта и человеческого капитала.

В рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Сингапур 23 мая 2024 года были подписаны межгосударственные и межведомственные документы.

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