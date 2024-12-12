Инвестиции и новые предприятия как драйвер устойчивого роста

Правительство Казахстана продолжает делать акцент в экономической политике на обрабатывающую промышленность.

Привлечение инвестиций внутри и вне страны для создания новых предприятий должно сделать экономический рост более устойчивым и вместе с тем создать тысячи новых постоянных рабочих мест для граждан и увеличить поступления в казну. Как уже меняется ландшафт казахстанской промышленности, рассказывает Zakon.kz.

Диверсификация в приоритете

"Диверсификация экономики – это одна из главных задач правительства. Глава государства всегда уделяет этому вопросу большое внимание. Правительство и государственные органы ведут активную работу в данном направлении, и на сегодня уже есть результаты", – подчеркивал премьер-министр Олжас Бектенов на пленарном заседании Сената в конце ноября.

Официальная статистика свидетельствует о том, что обрабатывающая промышленность обогнала сырьевой сектор по объему производства: 47% против 45%, соответственно. Поддержку в достижении этого переломного для казахстанской экономики момента оказали сразу несколько предпринятых государством мер.

Одной из них стало предоставление в приоритетном порядке сырья отечественным производителям, что привело к двукратному росту переработки алюминия и меди внутри страны. Еще одна мера – поддержка предприятий через государственный закуп. Список товаров, которые можно покупать только у казахстанских производителей, увеличился в три раза – с 1,5 до 4,5 тысячи позиций. Как результат, объем заключенных с бизнесом договоров вырос более чем на половину и достиг 350 млрд тенге.

При этом в регионах постоянно появляются новые промышленные проекты. Один из ярких примеров – город Сарань, который демонстрирует показательный экономический рост. На сегодня в индустриальной зоне производятся автомобильные шины, стальные прямошовные электросварные и полиэтиленовые трубы, бытовая техника, грузовые автомобили и другие. В Костанайской области строится завод полного цикла по выпуску автомобилей бренда KIA, а в Алматы – мультибрендовый завод автомобилей китайских производителей.

Эти и другие проекты меняют сам ландшафт казахстанской экономики, что отражается в денежных показателях. Только с начала 2024 года благодаря принятым государством мерам экспорт готовой продукции вырос на 6,4%, при этом параллельно ее импорт снизился на 7,2%.

Эффективная поддержка

Большую роль в поддержке промышленности играют не только административные меры поддержки, но и финансовые. Этим занимаются государственные институты развития, которые точечно поддерживают стратегические проекты в приоритетных для страны секторах экономики. Одним из них является Банк Развития Казахстана, который работает в тесной координации с правительством, тем самым способствуя долгосрочному росту экономики.

Банк активно занимается внедрением современных механизмов работы, чтобы эффективнее реагировать на новые вызовы. Фининститут уже внес вклад в реализацию масштабных проектов в секторах инфраструктуры, промышленности и энергетики. За неполный 2024 год БРК поддержал финансирование проектов на более чем 1,3 трлн тенге, включая банковские гарантии на 421 млрд тенге, что стало новым рекордом в его кредитной деятельности.

Это позволило значительно увеличить кредитный портфель до рекордных уровней, с финансированием 51 инвестиционного и предэкспортного проектов. Доля кредитного и лизингового портфелей в активах достигла 67,4%, что подтверждает фокус банка на поддержке реального сектора экономики. А рентабельность активов на уровне 2,28% и рентабельность капитала в 12,04% подчеркивают хорошую эффективность его работы.

При этом взвешенный подход к анализу заявок на финансирование позволяет сохранять уровень неработающих кредитов на низком уровне – всего 0,28%. А полученные от деятельности прибыль направляется акционеру – нацхолдингу "Байтерек" – в виде дивидендов. По итогам 2023 года было выплачено 90 млрд тенге, что стало еще одним рекордом для БРК.

Если говорить о конкретных примерах поддержки, то это например, строительство тепличного комплекса и завода по производству каустической соды и поливинилхлорида в Туркестанской области, строительство птицеводческого комплекса полного цикла в Алматинской области, расширение кондитерских мощностей "Баян Сулу" в Костанайской области, завод по производству кальцинированной соды, также завод по производству цианида натрия в Павлодарской и Жамбылской областях, завод по выпуску ферросилиция в Экибастузе и Караганде.

Также участие БРК предполагается в реализации якорных и крупных топ 17-ти проектов Казахстана, которые представлены в отраслях металлургии, химической, нефтегазохимии и пищевой промышленности, автомобилестроении. Можно отметить проекты по производству автомобилей, удобрений, ферросплавов, горячебрикетированного железа и новых продуктов в нефтегазовой промышленности и другие.

"В этом году завершено строительство нескольких объектов, включая маслоэкстракционный завод в Петропавловске, гидроэлектростанцию в области Жетысу, запуск линии по производству аммиачной воды в Актау и железобетонных изделий в Астане, усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС и тематического парка в туристической зоне Мангистауской области. Эти проекты способствуют увеличению выпуска готовой продукции внутри страны и улучшению энергообеспечения в регионах. Всего на предприятиях создаются более 380 новых рабочих мест", – отмечает председатель правления БРК Марат Елибаев.

Новые инструменты для бизнеса, польза для граждан

Чтобы сделать поддержку обрабатывающей промышленности эффективнее, Банк Развития Казахстана постоянно совершенствует и внедряет новые инструменты. В 2024 году заработал новый механизм поддержки среднего и крупного бизнеса через банки второго уровня. Его суть заключается в предоставлении гарантий предпринимателям с субсидированием комиссии за риски, что комплексно облегчает доступ к финансам для бизнеса.

Активно развивается и инструмент синдицированного кредитования, который позволяет привлекать международных партнеров и увеличить доступ к капиталу для казахстанских компаний. БРК уже заключил три договора синдицированного займа с казахстанскими и зарубежными институтами развития. Средства направляются на важные для экономики проекты: расширение производства напитков, строительство завода кальцинированной соды в Жамбылской области и возведение новой многопрофильной больницы в Кокшетау.

В целом же акцент сейчас делается на поддержке проектов с максимальным использованием казахстанского сырья и комплектующих и развитием смежных производств вокруг ключевых предприятий. Увеличение доли местного содержания становится важным приоритетом в рамках государственных мер поддержки, которые направлены на развитие и диверсификацию экономики, что способствует росту отечественного производства товаров и услуг.

Вместе эти инициативы укрепляют промышленный потенциал страны, развивают социальную инфраструктуру и повышают качество жизни населения. Выражается это в социальных эффектах – в первую очередь через создание рабочих мест по всей стране.

За последнее десятилетие на предприятиях, которые поддержал БРК, было создано свыше 15 тысяч новых рабочих мест, а всего с начала деятельности – более 34 тысяч. Это стало заметным вкладом в социально-экономическое развитие страны.

Кроме того, поддержанные проекты являются крупными налогоплательщиками: только за первые девять месяцев 2024 года налоговые поступления от них составили порядка 700 млрд тенге.





"2024 год позволил нам достичь новых возможностей и важных достижений. Благодаря совместным усилиям с нашими партнерами и клиентами, а также доверию правительства, мы не только укрепили позиции БРК, но и внесли значительный вклад в экономическое развитие Казахстана. Такое сотрудничество стало основой для успешной реализации наших инициатив. Мы продолжим работать над созданием новых возможностей для бизнеса и поддержкой устойчивого развития страны", – отмечает Марат Елибаев.

Сейчас в планах БРК дальнейшее развитие сотрудничества с иностранными и местными инвесторами, диверсификация кредитного портфеля и комплексная поддержка отраслей с экспортным потенциалом. Все это вкупе позволит укрепить позиции Казахстана в глобальной экономике и внесет свой вклад в устойчивое развитие страны.