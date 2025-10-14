Бектенов поручил ускорить рост экономики: акцент на обработку, инвестиции и стабильные цены

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 14 октября 2025 года заявил, что необходимо усилить рост в обрабатывающей промышленности, привлечь больше инвестиций, сдержать рост цен и модернизировать инфраструктуру, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава кабмина отметил, что особое внимание следует уделить росту в обрабатывающей промышленности.

"Необходимо задействовать все резервы для достижения плановых показателей года. Реализация принимаемых мер и достижение индикаторов роста обеспечивается, прежде всего, на местах. Поэтому очень важен личный контроль со стороны акимов за развитием всех отраслей. По основным макропоказателям отмечается положительная динамика в 11 регионах. При этом, отставание наблюдается в областях Абай, Улытау и Атырауской. Руководителям отстающих регионов нужно приложить максимум усилий для изменения ситуации", – озвучил он.

Бектенов подчеркнул, что в текущих условиях требуется совместная и эффективная работа государства и бизнеса по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию постоянных рабочих мест.

"В целях повышения динамики экономического роста необходимо следующее. Первое. Для снижения инфляционных процессов требуется усилить работу по стабилизации потребительских цен. Давление на инфляцию оказывают внешние цены на продовольственном рынке. Следует максимально обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией и ускорить формирование стабфондов продовольственных товаров. Как отмечал глава государства, необходимо принять решительные меры по стабилизации потребительского кредитования. Банкам и кредитным организациям, торговым точкам надо полностью раскрывать стоимость рассрочек в цене товаров, все переплаты при кредитовании", – продолжил премьер-министр.

По его словам, нужно вести соответствующую разъяснительную работу в средствах массовой информации и социальных сетях.

"Второе. Инфраструктура ЖКХ требует масштабной модернизации. Мы реализуем национальный проект в данной сфере. Правительство выступает за сдержанную тарифную политику. Это обеспечивается за счет привлечения долгосрочного финансирования и пересмотра операционных расходов монополистов. До конца года изменение тарифов на коммунальные услуги для населения не планируется. В целом, любое изменение тарифов должно осуществляться сбалансированно с учетом социальной чувствительности и приоритетов государственной экономической политики", – дополнил он.

Он поручил ответственным госорганам и акиматам принять дополнительные меры по поддержке покупательной способности граждан, стабилизации цен и устойчивому функционированию инфраструктуры.

"Третье. Глава государства в Послании народу поручил ускорить диверсификацию экономики, придав новый импульс развитию обрабатывающей промышленности. Основной упор должен быть сделан на развитие производств глубокой переработки и выпуск продукции, которая будет востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Руководителям отраслевых министерств и национальных компаний взять на личный контроль вопросы загрузки и обеспечения заказами отечественных товаропроизводителей, в том числе через долгосрочные договоры и офтейк-контракты. В рамках обработки казахстанского сырья приоритет в первую очередь отдавать местным переработчикам. Ответственным госорганам поручаю создать все условия для активизации работы по привлечению инвестиций в обрабатывающий сектор", – заявил Бектенов.

Четвертым пунктом он отметил, что значимый вклад в рост экономики вносит нефтегазовая отрасль.

"В сфере добычи нефти наблюдается положительная динамика. Поручаю Министерству энергетики не снижать темпы и совместно с операторами обеспечить стабильную работу на крупных месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. В добыче газа также наблюдается динамика роста. Министерству энергетики необходимо держать на личном контроле реализацию текущих проектов по строительству трех газоперерабатывающих заводов на Карачаганакском и Кашаганском месторождениях", – сказал Олжас Бектенов.

Он также заявил, что по итогам 9 месяцев план привлечения инвестиций выполнен на 93,3%.

"Из 20 регионов только 11 выполнили целевую задачу. Несмотря на имеющиеся инструменты поддержки инвестиций, 9 регионов не достигли плановых показателей. Это говорит о недостаточной работе региональных инвестиционных штабов под председательством акимов. Не менее важной задачей является качественное сопровождение проектов и обеспечение их своевременной реализации. Поручаю Министерству иностранных дел, отраслевым министерствам и акиматам усилить работу по привлечению и сопровождению инвестиционных проектов", – дополнил глава кабмина.

С его слов, сельскохозяйственная отрасль демонстрирует в текущем году значительные темпы роста.

"Это результаты диверсификации посевных площадей и эффективного применения агротехнологий. Требуется скоординированная работа акиматов и министерств сельского хозяйства, торговли и транспорта, чтобы сохранить и реализовать собранный урожай. Также совместно с министерствами финансов, национальной экономики провести работу по своевременному финансированию отраслей АПК в следующем году. Казахстан располагает значительным потенциалом для дальнейшего наращивания транзитных возможностей страны. Министерству транспорта совместно с профильными нацкомпаниями необходимо обеспечить своевременную и качественную реализацию ключевых инфраструктурных проектов. Это имеет стратегическое значение для развития транспортной системы страны", – продолжил Олжас Бектенов.

В частности, он подчеркнул, что требуется своевременно завершить строительство автодорожных сетей и проекта "обводной Алматы". Также следует обеспечить рост экспортных и транзитных перевозок на участке "Достык – Мойынты".

"Кроме того, нужно продолжить работу по переводу иностранных бланков разрешений в электронный формат. Данные меры позволят увеличить объемы перевозок и повысить качество транспортной сети. Восьмое. За 9 месяцев т.г. наблюдается рост внутреннего товарооборота. Это гарантирует стабильные рабочие места и рост объемов реализации продукции. При этом важно обеспечить прозрачность на внутреннем рынке за счет охвата системой маркировки и прослеживаемости товаров, а также развития электронной торговли. Министерству торговли и интеграции совместно с заинтересованными госорганами необходимо провести мониторинг исполнения обязательной маркировки по ключевым товарам. А также проработать вопрос упрощения маркировки для отечественных производителей", – дополнил он.

Кроме того, Бектенов заявил, что требуется разработать меры по стимулированию развития электронной торговли, включая поддержку отечественных онлайн-площадок и их интеграцию с системой прослеживаемости.

Ранее стало известно, что по итогам 9 месяцев 2025 года рост экономики составил 6,3%.