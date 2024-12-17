Как обеспечить рост экономики Казахстана: глава правительства дал ряд поручений

Премьер-министр Олжас Бектенов подвел итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь – ноябрь 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что по всем основным макропоказателям демонстрируют рост Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области, Астана и Шымкент. Наименьшие показатели достигнуты в Атырауской, Улытауской, Мангистауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях.

"Акимам данных регионов надо принять меры для изменения ситуации. Вместе с тем необходимы новые подходы для активизации социально-экономического развития регионов, надо обеспечить системную координацию хода исполнения программных документов. Канат Алдабергенович (заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев), проработайте с регионами эти вопросы", – сказал Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что в текущих условиях необходимо усилить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию постоянных рабочих мест.

"В целях поддержания положительной динамики надо принять следующие меры. Первое. Одним из ключевых факторов роста экономики остается активное привлечение инвестиций. Мы имеем четкие контуры дальнейшего инвестиционного развития. Но привлечение инвестиций – это только половина задачи. Не менее важная часть – это качественное сопровождение проектов, решение возникающих проблем и обеспечение их успешной реализации", – сообщил глава правительства.

Он поручил министерствам иностранных дел и нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами усилить работу по сопровождению инвестиционных проектов.

"Надо в ручном режиме на местах решать проблемы инвесторов. Также поручаю акиматам регулярно рассматривать проблемные вопросы на региональных инвестиционных штабах", – продолжил он.

По словам Олжаса Бектенова, для привлечения инвестиций и производств с высокой добавленной стоимостью важно обеспечить доступность готовой инфраструктуры. Зачастую после создания промышленных площадок наблюдается слабая вовлеченность со стороны акиматов в финансирование необходимой инфраструктуры.

"Регионы, у которых есть возможность подведения инфраструктуры за счет собственных средств, годами ожидают финансирования из республиканского бюджета. В этой связи регионам необходимо учитывать выделение средств на строительство инфраструктуры к промышленным площадкам", – сказал премьер-министр.

Он также поручил отраслевым министерствам и регионам обеспечить должную реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции".

"Министерство нацэкономики и отраслевые госорганы должны контролировать необоснованный рост тарифов и цен на коммунальные услуги, соблюдая при этом равновесие между экономической и социальной составляющей. Поручаю обеспечить соблюдение минимального вклада в инфляцию от тарифов и цен на регулируемые услуги", – заявил он.

Четвертое поручение касалось добычи природного газа и нефти. В 2025 году необходимо обеспечить добычу нефти в запланированном объеме.

"В ноябре годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 8,4%. Ввиду социальной важности вопроса цен прошу держать его на строгом контроле. Если регионы не принимают на местах должных мер, поручаю Серику Макашевичу Жумангарину незамедлительно докладывать мне для принятия соответствующих решений. В этой работе нужно активнее использовать имеющиеся механизмы: стабилизационные фонды, форвардные договора, субсидирование", – сообщил Олжас Бектенов.

Он считает, что надо принять все необходимые меры по исполнению Плана мер по контролю и снижению уровня инфляции.

"Мы должны сохранить положительную динамику роста экономики. Поручаю министрам и акимам взять на особый контроль полное и своевременное освоение выделенных средств. Министерству финансов повысить контроль за исполнением доходной части бюджета", – заключил Олжас Бектенов.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев озвучил причины пересмотра прогноза добычи нефти в Казахстане.

