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События

Бектенов дал поручения новому министру национальной экономики

Олжас Бектенов, Серик Жумангарин, Нурлан Байбазаров, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 13:42 Фото: пресс-служба правительства
Глава правительства Олжас Бектенов представил нового вице-премьера – министра национальной экономики, которым 21 декабря 2024 года назначен Серик Жумангарин, сообщает Zakon.kz.

Бектенов поблагодарил Нурлана Байбазарова за проделанную работу на посту вице-премьера – министра национальной экономики и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

"В ходе представления Серика Жумангарина руководитель правительства обозначил, что приоритетной задачей ведомства на предстоящий период является выполнение поручения главы государства по обеспечению динамичного экономического роста", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Также главе МНЭ поручено усилить работу по структурному изменению экономики, повышению эффективности бюджетной и налоговой политик, а также уровня прогнозирования бюджетных параметров.

Кроме того, министерству для обеспечения роста экономики в приоритетных отраслях необходимо проводить сбалансированную политику поддержки бизнеса, взвешенную политику тарифного регулирования.

21 декабря 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Нурлана Байбазарова, который с 6 февраля 2024 года был заместителем премьер-министра – министром национальной экономики РК.

В этот же день по указу главы государства новым заместителем премьер-министра – министром национальной экономики был назначен Серик Жумангарин.

Андрей Дюсупов
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