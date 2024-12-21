Бектенов дал поручения новому министру национальной экономики

Глава правительства Олжас Бектенов представил нового вице-премьера – министра национальной экономики, которым 21 декабря 2024 года назначен Серик Жумангарин, сообщает Zakon.kz.

Бектенов поблагодарил Нурлана Байбазарова за проделанную работу на посту вице-премьера – министра национальной экономики и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

"В ходе представления Серика Жумангарина руководитель правительства обозначил, что приоритетной задачей ведомства на предстоящий период является выполнение поручения главы государства по обеспечению динамичного экономического роста", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Также главе МНЭ поручено усилить работу по структурному изменению экономики, повышению эффективности бюджетной и налоговой политик, а также уровня прогнозирования бюджетных параметров.

Кроме того, министерству для обеспечения роста экономики в приоритетных отраслях необходимо проводить сбалансированную политику поддержки бизнеса, взвешенную политику тарифного регулирования.

21 декабря 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Нурлана Байбазарова, который с 6 февраля 2024 года был заместителем премьер-министра – министром национальной экономики РК.

В этот же день по указу главы государства новым заместителем премьер-министра – министром национальной экономики был назначен Серик Жумангарин.