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Бектенов – депутатам Мажилиса: Поручение президента по росту экономики будет выполнено

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 11:44 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе обсуждения проекта республиканского бюджета в Мажилисе 30 октября 2024 года рассказал о планах по развитию экономики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов адресовал премьеру вопрос касательно планов по исполнению правительством поручения президента в части обеспечения роста экономики Казахстана к 2029 году до 450 млрд долларов.

"Согласно Прогнозу социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы, базовому сценарию, ежегодный рост ВВП, в среднем, запланирован на уровне 5,4%. При достижении такого показателя внутренний валовой продукт страны увеличится с 321 млрд долларов в 2025 году до 498 млрд долларов в 2019 году. Таким образом, задача, поставленная главой государства по доведению объема ВВП до 450 млрд долларов к 2029 году, будет выполнена", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Но, по его словам, правительство ставит в своей работе для себя более высокие ориентиры, которые предусмотрены в утвержденном Национальном плане развития республики до 2029 года.

"Согласно этому документу, ежегодный рост ВВП должен составлять от 5,6% до 6,9% в год. Это очень амбициозная задача. Для того, чтобы достичь таких показателей, необходима активная работа по диверсификации экономики, повышению ее сложности, организации запусков производства продукции высокого передела в стране, отход от сырьевой зависимости", – сказал Олжас Бектенов.

Глава правительства напомнил, что по итогам девяти месяцам текущего года рост ВВП составил 4%.

"Причем рост достигнут на фоне снижения объема добычи нефти. То есть мы растем за счет других ненефтяных отраслей. Экономика развивается за счет сельского хозяйства, которое выросло на 11,4%. За счет транспорта, торговли, которые показали рост выше 6%. Строительство выросло более чем на 10%. Таким образом, рост в этих отраслях позволяет нам поддерживать экономику. Конечно, этого недостаточно. Мы это понимаем, и поэтому будем работать и уже работаем над узловым вопросом: это привлечение серьезных объемов инвестиций в экономику для реализации крупных индустриальных и инфраструктурных проектов в стране", – отметил Олжас Бектенов.

Он считает, что одной из точек роста станет реализация Национального плана инфраструктурного развития, который предусматривает очень серьезные инвестиции в инфраструктуру. Также по поручению президента, которое он дал в Послании, на завершающей стадии находится разработка нового Национального проекта по модернизации системы ЖКХ.

"Национальный проект предусматривает общий объем инвестиций порядка 10 трлн тенге до 2029-2030 годов. Проект принесет серьезные обновления инженерной инфраструктуры, которая, как вы знаете, находится в достаточно плачевном состоянии. Это большие резервы для нашего отечественного бизнеса. В Национальном проекте мы закладываем преимущественное приобретение всех товаров, работ, услуг именно у отечественных предпринимателей. Таким образом, предстоит большая работа, чтобы достичь амбициозных целей. Поручение Президента однозначно будет выполнено", – заключил Олжас Бектенов.

Ранее министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказал, за счет чего будет прирост доходов в бюджет.

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