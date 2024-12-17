Что повлияло на снижение уровня добычи нефти в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании правительства 17 декабря 2024 года озвучил причины пересмотра прогноза добычи нефти в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что за январь-ноябрь 2024 года объем добычи нефти и конденсата составил 80,5 млн тонн или 98% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе по крупным компаниям нефтегазовой отрасли.

"На Тенгизе за указанный период было добыто 25,9 млн тонн нефти, что составляет 97,9% к аналогичному периоду прошлого года. Объем добычи нефти на Кашагане составил 15,8 млн тонн, или 92,8% к аналогичному периоду прошлого года. Показатель Карачаганакского проекта составил 11,1 млн тонн, или 100,9% к аналогичному периоду прошлого года", – озвучил министр.

По его словам, на снижение уровня добычи по сравнению с прошлым годом повлияло проведение капитальных ремонтов на крупных месторождениях в 2024 году.

"На Тенгизе, в связи с планируемым запуском Проекта будущего расширения, в мае и августе проведены ремонты длительностью в целом 50 дней, на Кашагане проведен ремонт по замене слаг-кэтчера с полной остановкой на 21 день. Кроме того, на снижение добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским ГПЗ, остановки КТК на планово-профилактические работы, а также ремонтные работы на заводе второго поколения месторождения Тенгиз, из-за внутренней утечки пара в технологический поток с 26 октября 2024 года", – дополнил он.

Министр энергетики отметил, что в этой связи, по итогам текущего года добыча нефти ожидается на уровне 87,8 млн тонн.

"Недостижение планового показателя добычи отразилось на экспорте нефти. Так за отчетный период экспортировано 63,2 млн тонн нефти или 98,3% к аналогичному периоду прошлого года. Казахстан также привержен выполнению обязательств по соглашению со странами ОПЕК+", – рассказал Алмасадам Саткалиев.

5 декабря 2024 года стало известно, что ОПЕК+ продлевает соглашение о добыче нефти до 2026 года.

