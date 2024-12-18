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Экономика и бизнес

Главный экономический драйвер страны: рост экономики Алматы в 2025 году ускорится с 5,5 до 6,4%

Главный экономический драйвер страны: рост экономики Алматы в 2025 году ускорится с 5,5 до 6,4%, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:20 Фото: Никита Басов
В текущем году в Алматы сохраняются высокие темпы экономического развития с учетом рекордного экономического роста в 2023 году на уровне 9,7%.

Об этом 18 декабря 2024 года в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Алматы Ерболат Досаев.

"Эффективная реализация поручений главы государства и программы развития нашего города неразрывна связана с обеспечением устойчивого роста его экономики", – прокомментировал глава города, отметив, что по итогам 11 месяцев 2024 года краткосрочный экономический индикатор Алматы ускорился до 6,6%.

По словам Ерболата Досаева, по итогам 2024 года рост экономики Алматы прогнозируется на уровне 5,5%, в 2025 году рост ускорится до 6,4%.

Главный экономический драйвер страны: рост экономики Алматы в 2025 году ускорится с 5,5 до 6,4%, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:20

Фото: Никита Басов

Напомним, что в 2023 году в Алматы отмечен рост валового регионального продукта до 24,8 трлн тенге, что являлось рекордным показателем за последние 10 лет. Драйверами развития стали обрабатывающая промышленность, торговля, финансовая и страховая деятельность (+12%), информация и связь, и другие. Таким образом, Алматы продолжает укреплять свой статус одного из ведущих экономических центров Центральной Азии, обладающего устойчивостью и высоким потенциалом.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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