Стабильный рост экономики: опубликован новый прогноз по ВВП Казахстана на 2025 год

Экономический рост в 2025 году может ускориться в Казахстане, но уже в 2026-м темпы замедлятся. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно апрельскому отчету Азиатского банка развития "Обзор развития Азии 2025", рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана ожидается на уровне 4,9% в этом году, с последующим замедлением до 4,1 % в 2026 году.

Отмечается, что ускорение экономического роста Казахстана в 2025 году отражает ожидаемое увеличение добычи нефти в результате запуска проекта Future Growth Expansion на Тенгизе. При этом замедление темпов роста в 2026 году прогнозируется на фоне фискальной консолидации, когда вступят в силу ожидаемые изменения в налоговой политике и сократятся бюджетные расходы. К рискам для понижения относятся возможные негативные последствия глобальных вызовов, а также потенциальные перебои в маршрутах экспорта нефти.

Фото: АБР

Директор представительства АБР в Казахстане Утсав Кумар добавил, что, для того чтобы сохранить эти темпы роста, важно укреплять систему управления государственными финансами и повышать качество бюджетного управления с целью снижения зависимости от Национального фонда.

"Эти меры, наряду со структурными реформами для развития частного сектора, укрепят способность экономики противостоять внешним потрясениям". Утсав Кумар

В отчете также отмечается, что инфляция будет постепенно снижаться до 8,2% в 2025 году и до 6,5% в 2026 году, по мере того как жесткая денежно-кредитная политика и стабильный обменный курс будут способствовать сдерживанию роста цен.

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Вместе с тем прогнозируется, что бюджетный дефицит незначительно увеличится до 2,8% ВВП в 2025 году и сократится в 2026 году до 1,7% с учетом одобрения предложенного правительством повышения ставки налога на добавленную стоимость и сокращения количества налоговых льгот.

Ожидается, что дефицит текущего счета может сократиться за счет увеличения объемов товарного экспорта на фоне роста добычи нефти.

Также в отчете подчеркивается необходимость разработки стратегии финансирования мер по снижению риска стихийных бедствий для повышения институциональной готовности Казахстана к реагированию на чрезвычайные ситуации. Многоуровневая стратегия управления рисками повысит финансовую готовность страны и обеспечит правительство быстрым доступом к необходимым ресурсам для своевременного оказания помощи и начала восстановительных работ.

В АБР подчеркнули, что эти прогнозы были подготовлены до объявления 2 апреля администрацией США о введении новых тарифов, поэтому базовый сценарий учитывает лишь ранее действовавшие тарифы. Тем не менее в апрельском выпуске отчета представлен анализ потенциального влияния более высоких тарифов на экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее эксперты, опрошенные Ассоциацией финансистов Казахстана, снизили прогнозы по росту экономики Казахстана.